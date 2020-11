Guide : vous pouvez désormais transférer votre île entre deux Nintendo Switch dans Animal Crossing : New Horizons

C'est une option que les possesseurs d'Animal Crossing : New Horizons attendaient depuis longtemps : la possibilité de transférer son île d'une console à l'autre. Jusqu'à présent, c'était impossible. C'est à dire que si vous aviez commencé à jouer sur une console, par exemple une Nintendo Switch Lite et que plus tard vous en aviez acheté une autre, standard ( ou, par exemple, l'édition collector Animal Crossing : New Horizons sorti après le jeu; vous ne pouviez pas y rapatrier votre île. A cause de ce souci, vous deviez d'ailleurs forcément garder les deux consoles...

Heureusement, ceci est désormais de l'histoire ancienne puisque vous pouvez désormais télécharger gratuitement l'application de transfert d'île sur l'eShop. Une application à télécharger sur les deux consoles (source et cible) qui vous permettra enfin de retrouver votre île sur votre nouvelle console (sur laquelle vous aurez préalablement téléchargé le jeu.) Retrouvez tous les détails de cette application sur la fiche eShop ci-dessous et le transfert de l'île de NM dans la vidéo spéciale.

