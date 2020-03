Animal Crossing : New Horizons est enfin disponible sur Nintendo Switch

Initialement prévu pour 2019 , Animal Crossing : New Horizons est sorti finalement hier sur Nintendo Switch. Et même si c'est un jeu "à part" qui ne peut assurément pas plaire à tous les joueurs (mais à dire vrai, peu de jeu peuvent se vanter d'être universellement appréciés) comme c'est le premier vrai "gros" jeu Nintendo de l'année sur Switch, c'est un événement à plus d'un titre. Le titre est d'ailleurs appelé à devenir un "long seller" de la console et Nintendo devrait le mettre en avant pendant très longtemps... Evidemment, encore faut-il que le titre soit réussi... En attendant de le découvrir, au travers de notre test qui a pris du retard, retrouvez pour célébrer ce lancement de nouvelles vidéos exclusives et surprenantes. Attention, si vous voulez découvrir le jeu par vous même passez votre chemin.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis aujourd'hui le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant notre test qui a pris du retard, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI