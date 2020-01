Nintendo Switch Online : Fire Emblem Warriors en accès libre 1 semaine... au Japon

Souvenez-vous, en juillet dernier , les joueurs japonais détenteurs d'un abonnement Nintendo Switch Online avaient pu découvrir une nouvelle offre très intéressante de la part de Nintendo : la possibilité de jouer à Captain Toad : Treasure Tracker gratuitement durant 1 semaine entière. Alors que les joueurs du reste du globe n'ont pas eu l'occasion de profiter de cette offre, Nintendo remet le couvert au Japon avec un second titre : Fire Emblem Warriors.

Rencontre des univers de Fire Emblem et de Dynastiy Warriors, Fire Emblem Warriors sera donc accessible aux joueurs japonais du 20 au 26 janvier . Et pour ceux qui seraient tentés une fois la semaine passée d'acheter le jeu sur eShop, il sera possible pour eux de transférer leurs sauvegardes, et même de bénéficier d'une remise de 40% sur le titre et ses DLC jusqu'au 2 février .

Ne reste plus qu'à espérer qu'en 2020 Nintendo fasse un effort pour proposer ce genre d'offre également en Amérique du Nord et en Europe pour relancer l'intérêt de l'achat d'un abonnement online (même si un certain Animal Crossing : New Horizons risque de faire vendre quelques abonnements sans efforts).

