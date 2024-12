Alarmo X Mario Kart 8 Deluxe : le réveil musical de Nintendo reçoit une mise à jour et sept nouvelles sonneries - Tous les détails

Le réveil musical de Nintendo : Alarmo, c'est du Nintendo tout craché !

Pour mémoire, il s'agit d'un petit réveil rigolo qui ponctue votre journée de bruitages, d'animations et de musiques issus de plusieurs jeux Nintendo mais qui surtout surveille votre sommeil et vous pousse à vous lever lorsqu'il sonne.

C'est toute la malice et la magie de Nintendo réunit en un simple petit réveil qui tout en ne payant pas de mine est un petit concentré de technologie. Nous vous avons déjà donné notre premier avis ici sur Alarmo qui est très amusant et singulier et dont le prix ( 99,99€ ) est probablement le plus gros défaut.

Jusqu'à présent, Le réveil musical de Nintendo : Alarmo disposait de 35 sonneries différentes tirées de 5 jeux Nintendo : Super Mario Odyssey, Zelda BOTW, Splatoon 3, Pikmin 4 et Ring Fit Adventures.

Depuis ce matin, une mise à jour vient d'ajouter sept nouvelles sonneries tirées d'un nouveau jeu : Mario Kart 8 Deluxe.

Les nouvelles sonneries sont : Champidrome, Manoir trempé, Lagon tourbillon, Club Mario, Voie Céleste, Château de Bowser et Route arc-en ciel.

Pour lancer la mise à jour, il suffit de se rendre (en appuyant sur la molette) dans l'onglet "Nouvelles sonneries" ou alors d'appuyer sur la touche Courrier du réveil. La mise à jour est ensuite automatique (à condition bien sûr d'avoir bien configurer le Wi-Fi) et ne devrait prendre que deux à trois minutes.

Il y a donc désormais 6 jeux et 42 sonneries différentes avec Le réveil musical de Nintendo : Alarmo. On sait déjà que d'ici peu, un nouveau jeu sera ajouté à la liste (avec, donc, sept nouvelles sonneries ) : Animal Crossing : New Horizons. Mais évidemment, nous vous en reparlerons à ce moment-là.

Retrouvez quelques images de cette mise à jour sur cette page

