Alarmo : premier avis et premier coup d'oeil sur le réveil musical de Nintendo - Big N is watching you

A peine annoncé, il est déjà là. Le réveil musical de Nintendo : Alarmo est désormais en vente sur le MY NINTENDO STORE pour les abonnés au Nintendo Switch Online, et nous avons déjà reçu le nôtre ! L'occasion de jeter un oeil sur ce "petit" réveil qui semble être une réminiscence du fameux projet Quality of Life, lancé par Satoru Iwata en 2014 avant d'être, à priori, abandonné quelques années plus tard.

BIG N IS WATCHING YOU

Pour autant, si on se réfère à certains brevets, Nintendo n'a jamais vraiment abandonné l'idée de "veiller" sur notre sommeil pour ne pas dire sur notre temps de cerveau disponible, la nuit (car c'est bien connu, c'est beau un temps de cerveau disponible, la nuit).

Le réveil musical de Nintendo : Alarmo est un petit réveil avec un écran couleur diffusant des images, des sons et des musiques tirés de différents jeux, histoire de se retrouver plonger, dès son réveil, dans le Nintendoverse. Alarmo dispose en outre de capteurs qui nous "surveillent", permettant d'adapter et d'arrêter la sonnerie du réveil en fonction de nos mouvements. L'idée, c'est de nous obliger à nous lever (le réveil s'arrêtant si on se lève, à moins de choisir une configuration classique).

Si sur les images, le réveil a l'air plutôt petit, lorsqu'on le découvre la première fois, on est surpris par sa taille car en fait son "dos" est plutôt large. Pour autant, l'objet est vraiment joli, avec un design élégant et une couleur dominante renvoyant au rouge néon des Joy-Con. L'écran est très net (avec la possibilité d'ajuster sa luminosité) permettant pleinement d'apprécier les différentes animations.

"Ouvre les jeux"

Il y a pour le moment 5 univers tirés de 5 jeux (Super Mario Odyssey, Zelda BOTW, Splatoon 3, Pikmin 4 et Ring Fit Adventures) sachant que chaque jeu à 7 sonneries différentes (pour un total, donc, de 35). C'est plutôt divers sachant que d'autres univers pourront être prochainement téléchargés (comme Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons).

La configuration de l'appareil est très simple (mais un peu laborieuse lorsqu'il s'agit de rentrer un très long mot de passe pour connecter le réveil en Wi-Fi). L'écran n'est pas tactile et on navigue dans les menus grâce à la grosse molette qui sert aussi de bouton pour arrêter la sonnerie (si on le souhaite). Il y a aussi, un bouton retour et un bouton courrier qui peuvent être mis à contribution.

Dans les bras de Mario

Lors de la configuration, on doit préciser où le réveil est placé par rapport à la tête de lit. le réveil doit être assez proche du visage (on ne peut pas le mettre en bout de lit) et après quelques petits essais, le réveil est prêt à fonctionner. On ne peut programmer qu'un seul réveil (et non dix comme votre serviteur le fait sur son portable) mais le réveil peut continuer à essayer de nous lever si on fait de la résistance.

Notez qu'Alarmo n'est pas fourni avec une alimentation mais simplement avec un câble USB-C /USB qui peut, par exemple, être raccordé à une sortie USB du dock de la Switch.

Pour le moment, il est difficile de dire si le système est pertinent mais lorsqu'on a trouvé la bonne place, cela semble fonctionner plutôt bien. Pour tout dire, à ce stade, le défaut principal d'Alarmo reste pour le moment, selon nous, son prix.

Vendu à 99,99€ , cela fait un peu cher le réveil... En attendant un test plus poussé et l'avis d'autres membres de la rédaction, nous vous invitons à jeter un oeil sur nos premières images de la "chose"

