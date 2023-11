Mario Kart 8 Deluxe : la vague 6 du DLC est disponible ! Tous les détails de la mise à jour 3.0.0

Une page se tourne aujourd'hui. Comme prévu, Mario Kart 8 Deluxe reçoit ce jour, l'ultime vague du Pass circuits additionnels qui lui ajoute ses huit derniers circuits et ses derniers concurrents. Pour cela, le jeu vient de recevoir une mise à jour qui le fait passer en version 3.0.0 . Au menu diverses correction, l'ajout d'une fonction Musique pour écouter et faire écouter les musiques du jeu, de nouvelles tenues Mii et la possibilité de créer de créer un groupe privé même sans ami enregistré. Pour plus de détailsn retrouvez les notes de mise à jour 3.0.0 ci-dessous.

Pour rappel, si le Pass circuits additionnels incluant les 48 courses est disponible au prix de 24€99 , en tant qu'abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel (voir détails ICI), les DLC sont gratuits et jouables tant que votre abonnement est actif.

Dernières mises à jour: Ver. 3.0.0 (lancée le 8 novembre 2023) Compatibilité avec le contenu téléchargeable Contenu téléchargeable payant ajouté : Passe de circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe, Vague 6 (deux coupes, huit circuits, quatre personnages, 17 tenues de course Mii).

Généralités Le bouton « Musique » a été ajouté au menu principal. C’est une fonction où vous pouvez écouter à volonté la musique de fond qui est jouée dans le jeu. Même les joueurs qui ne sont pas titulaires de la passe de circuits additionnels peuvent écouter la musique de fond des circuits du contenu additionnel.

Une fonction a été ajoutée où les autres joueurs qui ne sont pas amis peuvent rejoindre un groupe. Après avoir créé un groupe, appuyez sur le bouton + ou le bouton - pour afficher l’Identifiant du groupe privé à l’écran du groupe, et communiquez aux autres pilotes votre identifiant de groupe. Les autres pilotes peuvent s’y joindre en saisissant l’identifiant de groupe dans « Chercher par identifiant de groupe privé ».

Il est maintenant possible de créer un groupe privé même si vous n’avez aucun ami enregistré. Le générique de la passe de circuits additionnels a été ajouté.

Conditions pour voir le générique Si vous êtes titulaire de la passe de circuits additionnels : Terminez toutes les coupes du contenu téléchargeable en mode Grand Prix à la troisième place ou mieux (pour la deuxième fois et après, terminez Coupe lune ou Coupe à épines à la troisième place ou mieux). Si vous n’êtes pas titulaire de la passe de circuits additionnels : Après avoir joué aux circuits du contenu téléchargeable dans Jeu en ligne ou Sans fil local 100 fois ou plus, terminez une coupe au hasard en mode Grand Prix à la troisième place ou mieux (pour la deuxième fois et après, terminez Coupe Clochette à la troisième place ou mieux).

La durée d’invincibilité de certains personnages et certaines personnalisations de véhicule a été augmentée.

L’acquisition des objets puissants n’est plus possible lorsque vous récupérez une boîte à objets en vous arrêtant ou en conduisant en marche arrière, ou lorsque vous récupérez une boîte à objets qui se trouve dans le même endroit plusieurs fois pendant une course.

Le temps entre le moment où une boîte à objets est acquise par un pilote et le moment où elle réapparaît a été réduit. La fréquence d’apparition de Miroir et 200cc dans Mondial et Régional a été réduite. Il est maintenant possible d’acquérir la Combinaison varia lorsqu’un amiibo de la série Metroid est utilisé.

Il est maintenant possible d’acquérir la Tenue hylienne lorsqu’un amiibo de la série The Legend of Zelda est utilisé.

Il est maintenant possible d’acquérir la Tenue Kirby lorsqu’un amiibo de la série Kirby est utilisé.

Il est maintenant possible d’acquérir la Tenue Daisy lorsqu’un amiibo Daisy est utilisé. Problèmes corrigés Un problème a été corrigé où aucune voiture Bob-omb n’explosait dans Route Clair de Lune, mais une voiture Bob-omb explosait pour quelqu’un qui jouait en ligne avec vous. Un problème a été corrigé où, en défiant un fantôme dans Contre-la-montre sur le circuit Île de Yoshi, la route rouge n’apparaissait pas même si le fantôme touchait le nuage ailé.



Retrouvez le détail de la Vague 6 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe :

COUPE GLAND

Roma Romantica (Mario Kart TOUR)

Montagne DK (GameCube)

Circuit Daisy (Wii)

Ruines Plante Piranha

COUPE A ÉPINES

Méandres Madrilènes (Mario Kart TOUR)

Monde glacé d'Harmonie (3DS)

Château de Bowser (Super Nintendo)

Route Arc-En-ciel (Wii)

NOUVEAUX PERSONNAGES

PEACHETTE

DIDDY KONG

