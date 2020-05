Dr. Dauphin débarque dans Dr. Mario World

Aperçu pour la première fois dans Super Mario World, mais aussi dans la série Mario Party ou encore récemment Mario Kart 8 Deluxe notre mascotte aquatique j'ai nommé Dauphin a été longtemps utilisée par Nintendo comme un personnage secondaire dans l'univers Mario. Ce ne sera désormais plus le cas dans Dr. Mario World car nous apprenons aujourd'hui via le Twitter officiel du jeu que Dr. Dauphin fera son entrée en tant que personnage jouable à partir du 28 mai 2020.

Pourrons-nous alors nous attendre à le voir plus fréquemment dans les prochains opus Mario en tant que personnage jouable ? Seul l'avenir nous le dira.

Yellow: "The second doctor coming May 28, 2 AM PT is Dr. Dolphin! This kind doctor will let you ride on their back when you're in a pinch. Just be careful not to let your bag get wet...and please don't hurt me." #DrMarioWorld pic.twitter.com/8CP825yef3