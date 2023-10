Tout le programme de Nintendo à la Paris Games Week 2023

Le mois prochain , c'est le retour de la Paris Games Week à la Porte de Versailles. L'occasion de retrouvez toutes les nouveautés de la fin d'année mais aussi de rencontrer d'autres fans de jeux vidéo et de faire le plein de goodies. Se déroulant sur cinq jours, le salon est toujours un moment festif et populaire permettant d'assister à des animations et à des événements, de faire des rencontres, des démos ou encore des concours (voir le programme officiel ICI). Evidemment, comme chaque année, Nintendo sera présent avec un stand géant, de nombreuses bornes démos et une grande scène sur laquelle se dérouleront des tournois et des rencontres, chaque jour, de 10h à 18h . L’espace Nintendo disposera aussi cette année de deux stands photo, histoire de se prendre en photo avec les héros de Super Mario Bros. Wonder ou les Pokémon Légendaires du nouveau contenu additionnel de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet.

Pour découvrir tout ceci et bien plus encore, rendez-vous sur le stand Nintendo (A010, Hall 1) de la Paris Games Week entre le 1er et le 5 novembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.

Retrouvez ci-dessous les principaux titres Nintendo présents à la Paris Games Week 2023.

Les jeux à ne pas manquer

Super Mario Bros. Wonder,

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, : DLC le Masque Turquoise (partie 1 Le trésor enfoui de la Zone Zéro)

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Les autres jeux présents :

Super Smash Bros. Ultimate

Le retour de Détective Pikachu

Splatoon 3

Pikmin 4

Fashion Dreamer

Dragon Quest Monsters The Dark Prince

Mario Kart 8 Deluxe & le Pass circuits additionnels

Fae Farm

Les tournois :