Sega est déçu des faibles ventes de SONIC Superstars et reconnaît l'impact de Super Mario Bros. Wonder

Malgré le succès des films Sonic, Sega n'a manifestement pas, avec SONIC Superstars, réussi à transformer sa poule aux œufs d'or en hérisson aux jeux d'or (vous pouvez faire au moins semblant de rire). Apparemment les ventes du jeu mais aussi celles de Endless Dungeon et de Total War: Pharaoh, sortis le même trimestre, n'ont pas été à la hauteur. Sans donner de chiffres, Sega se dit d'ailleurs déçu des ventes "faibles" et "lentes" de Sonic Superstars.

Résultat, on découvre dans le dernier rapport financier de la société (couvrant les neuf mois jusqu'au 31 décembre 2023 ) que Sega a du revoir ses prévisions de ventes et de bénéfices à la baisse. Pour Sega, les mauvais résultats de ces jeux, plus particulièrement en Europe et aux Etats-Unis, durant la période des fêtes, seraient dû à une saturation du marché mais aussi à "l'inflation et d'autres facteurs".

Sega reconnaît aussi que "d'autres jeux" sortis en novembre ont eu un impact "significatif" sur les ventes de SONIC Superstars, désignant, sans le nommer directement, Super Mario Bros. Wonder, disponible la même semaine .

Les coûts de développement des jeux ne cessant d’augmenter, Sega est plus que jamais décidé à poursuivre une "réforme structurelle visant à accroître l'efficacité" de ces activités en Europe. Déjà, l'année dernière , Sega a annulé le développement de plusieurs jeux dont Hyenas qui était pourtant quasiment prêt à sortir, plaçant le studio de développement britannique Creative Assembly en grande difficulté.

Pour rappel, SONIC Superstars est disponible depuis le 17 octobre 2023 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, notre test complet est toujours à lire ICI.

Source : Ign