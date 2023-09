Phil Spencer, le patron de la Xbox s'éclate en famille sur Super Mario Bros. Wonder

Phil Spencer, le patron de la Xbox est déjà fan de Super Mario Bros. Wonder. De passage, ce week-end au Nintendo Live 2023, lors de la PAX West à Seattle, Phil Spencer, a eu l'occasion de tester le nouveau Mario en coopération avec sa famille et apparemment, il s'est bien amusé et a tenu à le faire savoir en publiant un message de remerciement sur les réseaux sociaux.

Bien que lors du procès fleuve ayant opposé Microsoft à la FTC, Phil Spencer ait tout fait pour que l'on considère Nintendo comme un concurrent comme un autre, le patron de la Xbox a très souvent fait l'éloge de Nintendo, rêvant même tout haut à voir débarquer Mario sur Xbox. Cependant pour jouer à Super Mario Bros. Wonder, Phil Spencer n'aura pas le choix lorsque le jeu sortira le 20 octobre prochain car, pour le moment du moins, il s'agit d'une exclusivité Nintendo Switch,

Lire aussi :

,

Had a great time visiting #PAXWest2023 today with my family. Fun to get to walk the floor and just play games. Had a blast playing 4 player #SuperMarioWonder at Nintendo Live, thank you to @NintendoAmerica for letting everyone play. pic.twitter.com/z5qXSGmy8l