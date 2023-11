SONIC Superstars est-il déjà un bide ? Même pas dans le Top 30 des meilleures ventes de jeux sur l'eShop de la Nintendo Switch

Pour les fans de jeux de plateforme 2D, c'est Noël avant l'heure puisque SONIC Superstars et Super Mario Bros. Wonder, les nouveaux jeux de Sonic et Mario sont disponibles depuis une dizaine de jours. Mais était-ce vraiment une bonne idée de sortir les deux jeux la même semaine ?

Cela fait bien longtemps que les deux mascottes ne sont plus concurrentes et aujourd'hui, on peut même dire qu'elles partagent plus ou moins le même public. Alors certes, Super Mario Bros. Wonder est une exclusivité Nintendo Switch tandis que SONIC Superstars est multi-plateforme. Mais est-ce que cela fait une vraie différence ? On aurait tendance à penser que les fans de ce genre de jeux de plateforme fun et colorés ont forcément une Nintendo Switch. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant d'apprendre que SONIC Superstars se vende en premier lieu sur la console de Nintendo. Et c'est peut-être là, le problème. Si les joueurs potentiels de SONIC Superstars et Super Mario Bros. Wonder sont les mêmes, à près de 60 euros le jeu, cela les force, obligatoirement, à faire un choix.

Pour être honnête, on se doutait bien que Mario allait faire de l'ombre à Sonic. Dans les commentaires des news de Nintendo-Master, vous êtes d'ailleurs nombreux à avoir annoncé que vous prendriez d'abord Mario et, plus tard, Sonic (avec une baisse de prix). Cependant, on pensait malgré tout que Sonic avait le potentiel pour talonner le plombier... Seulement, les premières données qui nous parviennent sont plutôt alarmantes pour le hérisson bleu de SEGA.

Du côté de Mario, par contre, comme prévu, tout va bien. Super Mario Bros. Wonder a déjà battu des records en réalisant notamment le meilleur lancement d'un titre Super Mario dans toute l'histoire de la série en Europe. Pour sa première semaine de commercialisation au Japon, le jeu a, en outre cumulé près de 638 634 exemplaires et on le retrouve en tête des ventes, notamment au Royaume-Uni (devant Marvel's Spider-Man 2) mais aussi sur l'eShop et sur Amazon. On attend de voir ce qu'il en est en France avec les charts qui seront publiés plus tard dans la journée mais cela semble en tout cas, très bien parti pour Super Mario Bros. Wonder.

Tout le contraire de SONIC Superstars qui, à côté, fait peine à voir. Pour sa première semaine de commercialisation au Japon, le jeu, bien que sorti quelques jours avant Mario, n'a trouvé que 4 128 fans (sur Nintendo Switch); un chiffre assez déroutant surtout vu la popularité du personnage. On pourrait se dire que c'est le marché japonais, seulement en Europe, cela ne semble pas vraiment mieux. Si on ne dispose pas encore de chiffres, il est quand même remarquable que SONIC Superstars ne soit même pas présent dans le Top 30 des meilleures ventes de jeux sur l'eShop de la Nintendo Switch en Europe (comme au Japon).

Sur Amazon France (au moment de la rédaction de cet article) dans le classement des meilleures ventes de jeux sur Nintendo Switch, SONIC est 17eme, dans celui de la Xbox Series, il est 46eme et dans celui de la PS4, il est 58eme . Quant au classement des meilleures ventes sur PS5, apparemment, il n'y est pas. Alors, certes, ce classement n'est pas forcément une source très fiable car il peut y avoir des erreurs mais il faut reconnaître qu'à priori, ce n'est pas fameux surtout que c'est la même chose (et même pire) dans le classement des ventes de jeux de la FNAC, par exemple.

Pour un nouveau jeu, qui plus est avec SONIC, c'est tout de même, au mieux, un faux départ, au pire, une sacré contre-performance. On ne parlera pas encore de bide car les données sont tout de même encore trop peu nombreuses mais on peut se demander pourquoi le jeu n'est pas plus haut dans les classements ? Est-ce vraiment une question de timing ? Peut-on penser qu'il en serait autrement si le titre n'était pas sorti en même temps que Super Mario Bros. Wonder ?

Il faudra patienter encore un peu et attendre la publication d'autres données, notamment les chiffres de ventes aux Etats-Unis pour se faire une meilleure idée. Déjà, sur l'eShop US, SONIC Superstars est 13ème, ce qui semble indiquer un public plus nombreux et mobilisé au lancement. Par ailleurs, de notre avis, le jeu est plutôt réussi (malgré quelques imperfections...) et, globalement, les critiques sont excellentes. SONIC pourrait donc à terme, trouver son public.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires;

