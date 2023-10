Super Mario Bros. Wonder écrase Spider-Man et Sonic pour son lancement au Japon

La saison des fêtes est ouverte sur consoles. Les nouveaux jeux que l'on retrouvera sous le sapin ou en cadeau pour les fêtes de fin d'année commencent à sortir. Ainsi la semaine dernière , des mastodontes sont sortis notamment Marvel's Spider-Man 2 sur PS5, SONIC Superstars​ sur de nombreuses plateformes et, last but not least, Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch. Si chaque jeu a ses qualités et ses défauts, mais aussi son public (et qu'on peut les apprécier chacun dans leur genre) au Japon, il semblerait que Mario parte avec plusieurs avantages (popularité, public cible très large ou encore parc de consoles installées gigantesque). Résultat, pour sa première semaine d'exploitation, d'après les charts publiés par Famitsu, Super Mario Bros. Wonder pulvérise les charts japonais avec près de 638 634 exemplaires vendus le plaçant en tête des ventes devant Marvel's Spider-Man 2 avec 77 348 exemplaires .

Quant à SONIC Superstars​, on le retrouve à la neuvième place des charts avec seulement 4 128 exemplaires vendus . Une sous-performance spectaculaire qui, cependant, n'indique en rien le succès du jeu en Occident ou les jeux SONIC ont souvent beaucoup plus de succès. Pour plus de détails, retrouvez le détails des charts jeux vidéo et consoles au Japon pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023 ..

Ventes de jeux au Japon pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023 selon Famitsu :

[NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 20/10/23) – 638 634 (Nouveau) [PS5] Marvel's Spider-Man 2 (SIE, 20/10/23) – 77 348 (Nouveau) [NSW] The Game of Life for Nintendo Switch (Takara Tomy, 10/06/23) – 10 554 (54 264) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 21/07/23) – 10 208 (922 606) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 5 305 (5 520 260) [NSW] Pokémon Écarlate / Pokémon Violet (The Pokémon Company, 18/11/22) – 5 260 (5 163 082) [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 4 923 (3 291 621) [NSW] Le retour de détective Pikachu (The Pokemon Company, 10/06/23) – 4 718 (106 605) [NSW] Sonic Superstars (SEGA, 17/10/23) – 4 128 (Nouveau) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3 615 (5 308 529) [NSW] WORLD OF HORROR (Playsim , 19/10/23) – 3 100 (Nouveau) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 2 993 (4 127 668) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 29/10/21) – 2 968 (1 320 610) [NSW] The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Nintendo, 12/05/23) – 2 964 (1 877 906) [NSW] EA Sports FC 24 ( Electronic Arts , 29/09/23) – 2 937 (29 983) [NSW] Animal Crossing : New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 2 616 (7 547 824) [NSW] Pikmin 1+2 (Nintendo, 22/09/23) – 2 471 (40 910) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 29/04/22) – 2 459 (1 190 945) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 2 342 (3 480 827) [PS5] EA Sports FC 24 (Electronic Arts, 29/09/23) – 2 076 (26 550) [NSW] 51 Worldwide Games (Nintendo, 05/06/20) – 2 033 (1 173 843) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass (Nintendo, 10/05/23) – 1 973 (7 786) [NSW] Taiko no Tatsujin : Festival de rythme ( Bandai Namco , 22/09/22) – 1 775 (226 127) [NSW] River City : Rival Showdown ( Arc System Works , 12/10/23) – 1 612 (7 334) [NSW] Fate/Samurai Remnant ( Koei Tecmo , 28/09/23) – 1 563 (43 595) [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe(Nintendo, 24/02/23) – 1 417 (490 350) [PS5] Assassin's Creed Mirage ( Ubisoft , 10/05/23) – 1 403 (25 212) [NSW] Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai ( Square Enix , 28/09/23) – 1 388 (32 398) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 1 333 (2 182 530) [NSW] Rear Sekai( Bushiroad Games , 12/10/23) – 1 269 (7 733)

Ventes de consoles au Japon pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023 selon Famitsu :

Nintendo Switch - Modèle OLED – 51,931 (5,884,584) PlayStation 5 – 8,164 (3,928,515) Nintendo Switch – 5,050 (19,576,467) Nintendo Switch Lite – 5,269 (5,527,830) Xbox Series X – 2,585 (226,995) PlayStation 5 Digital Edition – 1,680 (589,721) PlayStation 4 – 1,437 (7,902,387) Xbox Series S – 163 (289,901) New 2DS XL (including 2DS) – 27 (1,192,535)

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop

,,

,

Lire aussi :

Source : Gematsu