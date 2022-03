Framerate, résolution, gameplay... Kirby et le monde oublié passe sur le grill de Digital Foundry

Kirby et le Monde Oublié est désormais disponible sur Nintendo Switch. Comme souvent pour les sorties de "gros jeux", après les trailers, les tests, c'est au tour du verdict de Digital Foundry qui examine le côté technique du jeu en lui faisant passer une batterie de tests. Si le jeu est, d'après nous, un classique instantané, qu'en est-il de sa technique ? D'après, Digital Foundry c'est apparemment plutôt bien. Les développeurs ont réussi à retranscrire en 3D le gameplay 2D de Kirby avec des choix judicieux et équilibrés- à peine perceptibles pour les joueurs notamment pour le vol et la caméra. Digital Foundry pense que le gameplay de est l'un des points forts du jeu. Du côté de la résolution, le jeu propose en mode télé du 1080p même si parfois c'est plutôt du 810p... En mode portable, c'est plus stable et plus nette en 720p. En mode portable, le jeu est magnifique sur la Nintendo Switch - Modèle OLED. La fréquence d'images oscille aussi un peu mais a été plafonnée à 30 Fps. A part ça, les développeurs ont utilisé de nombreuses techniques pour éviter l'aliasing sans utiliser d'anti-aliasing en jouant avec l'éclairage, le flou et la distance d'affichage. Pour autant, toujours d'après Digital Foundry, il reste un peu trop d 'aliasing à leur goût. Les développeurs ont aussi opté pour une animation déterminée par la distance de la caméra. En gros, plus l'élément animé est loin moins il est animé. Retrouvez la vidéo de ci-dessous (dans laquelle vous pouvez activer et traduire les sous-titres.) ATTENTION, cependant, la vidéo renferme énormément de séquences de gameplay du jeu...

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI.