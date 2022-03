Kirby et le monde oublié est disponible sur Nintendo Switch - Le rose en tendance !

C'est l'évènement du jour sur Nintendo Switch. Kirby et le Monde Oublié est désormais disponible en boutique et sur l'eShop. Ce nouvel opus en 3D des aventures de la petite boule est une grande réussite et d'après votre serviteur, il faut s'attendre à un gros succès populaire. Les développeurs ont réussi à élever encore le niveau de qualité de la licence pour offrir un grand jeu susceptible de plaire à tous. C'est l'école Nintendo dans toute sa splendeur avec plusieurs degrés de lecture, une bonne rejouabilité et en prime, un post-game sympa. Bref, vous l'avez compris, on adore. Pour allez plus loin, on vous renvoie vers notre test du jeu. Evidemment, seul l'avenir nous dira si les joueurs seront du même avis. En attendant, retrouvez le générique ci-dessous et la présentation de Kirby et le Monde Oublié

Pour rappel, Kirby et le Monde Oublié est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes. Vous pouvez avoir un aperçu du jeu avec sa démo gratuite actuellement disponible sur l'eShop de la Switch et avec notre test complet à lire ICI.