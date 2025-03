Nintendo Switch : les 20 meilleures exclusivités d'après Rolling Stone

La Nintendo Switch vient de fêter ses huit ans .

Lancée, le 3 mars 2017, après une première vidéo publiée en octobre 2016 et une présentation mondiale diffusée en janvier 2017, la Nintendo Switch s'est depuis imposée comme un des gros succès de Nintendo avec (au 31 décembre 2024 ) plus de 150 millions de consoles écoulées dans le monde et 1 359 80 000 de jeux vendus- un record !

Pour marquer le coup, et en attendant la NS2,, le magazine Rolling Stone a fait la liste des 20 meilleures exclusivités disponibles sur la console hybride avec en tête, o surprise, The Legend of Zelda Breath of The Wild. Un classement subjectif qui forcément ne plaira pas à tout le monde mais qui comporte malgré tout quelques grands titres disponibles sur la console. A charge ensuite pour chaque joueur de le remodeler à sa convenance en ajoutant ou en enlevant des titres.

Retrouvez cette liste ci-dessous, et comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Notez que Monster Hunter Rise est inclus dans la liste car il est initialement sorti en exclusivité sur Nintendo Switch.

Top 20 des meilleurs jeux Nintendo Switch selon Rolling Stone

LIRE AUSSI : NE MANQUEZ PAS LE NINTENDO DIRECT SPECIAL SWITCH 2 - TOUS LES DETAILS

LIRE AUSSI :

​