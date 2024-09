Nintendo SWITCH 2 : une date de sortie, un prix et quelques "infos" en fuite

La prochaine console de Nintendo, communément désignée sous le nom de Nintendo SWITCH 2 ou NS2 devrait être dévoilée d'ici mars 2025 et en attendant, les rumeurs continuent d'abreuver le net et le fil des news quotidiennes.

Il y a peu des visuels de la nouvelle console ont fuité. Et s'ils sont toujours sujets à débat, certains affirment qu'ils sont réels mais qu'il ne s'agit que de premiers concepts... C'est d'ailleurs ce que prétend Rubén Mercado, le PDG de BLADE, une entreprise de fabrication d'accessoires

Dans un entretien accordé au site espagnol Vandal, ce professionnel affirme que la console est prête et qu'il a d'ailleurs eu des versions quasi complètes de la console entres les mains. S'il n'a pas d'infos sur les spécificités techniques de la machine, il n'hésite pas à partager la connaissance qu'il a de la nouvelle console, notamment en confirmant la présence de nouveaux Joy-Con magnétiques avec un système de verrouillage pour les fixer.

Il précise en outre que les sticks des nouveaux Joy-Con sont différents des sticks actuels. Ils ne pourront d'ailleurs pas accueillir de protection (et on comprendra pourquoi en les découvrant).

S'il n'a pas la date de sortie précise à communiquer, il prétend que Nintendo a été très clair sur le fait que la console bénéficiera d'une sortie mondiale simultanée avec suffisamment de stock pour éviter les ruptures. La console devrait néanmoins sortir au plus tôt en mars 2025 et au plus tard en avril 2025 , c'est à dire avant la fin de l'année fiscale ou au début de la suivante, en fonction des résultats financiers de Nintendo.

Toujours selon Rubén Mercado, le prix de la console devrait être "un peu plus élevé que le prix de la Switch actuelle mais en dessous de celui des consoles de la génération actuelle" soit un prix compris entre 400 et 500€ .

Evidemment, faut-il le rappeler, ces propos n'engage que Rubén Mercado et ceux qui le croit et donc, à ce stade, il ne s'agit que d'une rumeur (et, accessoirement, d'une pub pour Blade). En attendant d'autres développements et on l'espère, une présentation officielle de la console, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

