Nintendo SWITCH 2 : des visuels et des infos en fuite sur le net ?

Et c'est parti mon kiki. D'ici mars 2025, Nintendo devrait avoir levé le voile sur le successeur de la Nintendo Switch, communément appelé Nintendo SWITCH 2 / NS2 mais d'ici là, les rumeurs ont droit au tapis rouge.

Ainsi, depuis peu, les forums Reddit et Famiboards relayent une série d'images et d'infos sur la Nintendo SWITCH 2, postées, à priori, initialement sur des forums chinois.

On y découvre notamment des visuels et des maquettes de la future console, censées provenir des usines de fabrication de la console.

De ce qu'on peut voir, la console ressemblerait beaucoup à la Nintendo Switch - Modèle OLED, en plus mince et élégante.. La console disposerait, évidemment, toujours de Joy-Con, mais là encore, un peu plus grands et plus minces que les Joy-Con actuels, comme "collés" magnétiquement à la console. L'un des Joy-Con disposerait, à priori, d'un micro.

Du côté des spécificités techniques, la console embarquerait un SoCl (CPU + GPU) GMLX30-R-A1 et disposerait de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne avec une prise en charge HDMI 2.1.

Evidemment, à l'heure ou il est si facile, même pour le grand béotien de la terre, de créer des mock-ups et de faux visuels de grande qualité, on restera prudent. En attendant d'autres développements et on l'espère, une présentation officielle de la console, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Silly season has started. A Chinese website claims to have leaked the Switch successor (take with a massive grain of salt)https://t.co/7aZdu7hlhG pic.twitter.com/c4dQ5tzDRF — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 18, 2024