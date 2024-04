Nintendo SWITCH 2 : une console plus grande et de nouveaux Joy-Con magnétiques

Et c'est reparti pour un tour ! Et même deux !

Alors qu'une rumeur sur la Nintendo SWITCH 2 vient d'enflammer le net en affirmant notamment que la prochaine console de Nintendo sortirait finalement cette année, le site espagnol Vandal (ça ne s'invente pas) sort un article avec des "infos exclusives" qui dit le contraire : La Nintendo SWITCH 2 ne sortira pas en 2024 !

Les "infos exclusives" du site proviendraient de fabricants d'accessoires qui auraient, à priori, pu manipuler la console sans la voir ! Les fabricants auraient en effet eu l'occasion de glisser leurs mains dans une boite opaque dans laquelle se trouvait la nouvelle console, histoire de se faire une idée de sa taille, de son design et de certaines de ses spécificités sans pour autant pouvoir la voir.

Grâce à cela tout de même, le site affirme que la Nintendo SWITCH 2 sera plus grande que l'actuelle console de Nintendo sans atteindre toutefois les dimensions du Steam Deck, et aussi que la nouvelle console gardera le système de Joy-Con détachables mais avec un changement notable : au lieu du système de rails de la Switch actuelle, ces nouveaux Joy-Con se fixeront de façon magnétique.

Un changement qui semble indiquer que les Joy-Con que nous connaissons ne pourront pas être accrochés à la nouvelle console- ce qui ne signifie pas qu'ils ne seront pas, malgré tout, compatibles. La manette Switch Pro serait d'ailleurs compatible avec la Nintendo SWITCH 2.

Dans la série, je ne sais rien mais je vous dirai tout, le site indique aussi que bien que la question de la rétrocompatibilité de la console n'ait pas été évoquée avec les fabricants, cela n'empêche pas ces derniers de supposer que les jeux de la Switch seront jouables sur la Nintendo SWITCH 2 ! Vandal affirme de toute façon que d'après d'autres sources, "la console serait entièrement rétrocompatible".

Pour finir son article, le site Vandal partage d'ailleurs d'autres rumeurs qui indiquent notamment que la console embarquera "une puce NVIDIA basée sur l'architecture Ampère des cartes graphiques RTX 30 Series" et qu'elle prendra "en charge le lissage et la remise à l'échelle des textures DLSS, et intégrerait même la technologie Ray Reconstruction qui améliore la qualité du ray tracing en temps réel dans les jeux vidéo". Par contre, fera-t-elle griller du poulet ? On n'en sait rien.



Evidemment, tout ceci est à prendre avec de très grosses pincettes même si on retiendra surtout cette histoire de boîte opaque renfermant la console, digne d'un film d'espionnage. En attendant des informations, que l'on espère cette fois, officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

La nouvelle console de Nintendo serait "made by Samsung" et sortirait finalement fin 2024

