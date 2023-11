Les rumeurs concernant la Nintendo Switch 2 sont fausses selon Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo

En marge de la publication du dernier bilan financier de Nintendo, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo a fait une conférence de presse dont certains passages ont été repris par le site japonais Mainichi. Bien qu'il n'avait encore rien à dire sur le successeur de la Nintendo Switch, le président de Nintendo en a semble-t-il profité pour évoquer les dernières rumeurs concernant la future console. A ce sujet, il aurait dit "des rumeurs circulent sur internet comme s'il s'agissait d'informations publiques, mais elles sont inexactes". Il aurait pris notamment en exemple, les rumeurs d'une présentation de la console lors de la gamescom 2023 avec une démo "améliorée" de The Legend of Zelda Breath of The Wild. Malgré le nombre de sources différentes et de sites affirmant que cette présentation était réelle, à priori, elle n'aurait donc jamais existé !

Shuntaro Furukawa a évoqué aussi le brevet d'une console avec deux écrans, publié ces derniers jours. Evidemment, il n'a pas nié la publication de ce brevet mais il a tenu à apporter des précisions : "Nous avons déposé la demande de brevet en pensant que l'information serait rendue publique. Cela ne signifie pas qu'elle sera incorporée telle quelle dans les futurs produits".

En résumé, pour le moment, tout ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait rien.

,Lire aussi :