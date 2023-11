Nintendo Switch 2 : la prochaine Switch intégrera-t-elle un processeur Nvidia T239 ?

Les rumeurs autour de la Nintendo SWITCH 2 ou Nintendo Switch NG (pour "New Generation") se multiplient ces derniers temps. Le site Digital Foundry vient de publier une vidéo dans laquelle il spécule sur le processeur qu'elle pourrait intégrer en réunissant toutes les dernières fuites et rumeurs sur le sujet... Retrouvez ci-dessous, la vidéo (en anglais avec sous-titres disponibles) ainsi que quelques points soulevés par Digital Foundry.

Plusieurs rumeurs semblent indiquer que la prochaine Switch intégrera une puce NVIDIA T239 personnalisée.

Cette puce serait une puce dérivée d'une puce TEGRA T234 conçue pour l'industrie automobile et robotique

Cette puce "monstre" intègre notamment un processeur Cortex-A78AE à 12 cœurs ainsi qu'un GPU Ampere avec 2048 cœurs CUDA...

A priori la T239 sera différente de façon à s'adapter aux jeux sur consoles.

Digital Foundry pense qu'elle intégrera "un cluster de processeurs ARM à huit cœurs avec un GPU de classe Nvidia Ampere avec 1 536 cœurs CUDA, des capacités avancées d'apprentissage automatique et de RT, ainsi qu'un moteur de décompression de fichiers pour un chargement rapide".

Digital Foundry a conscience des défis qui attendent Nintendo pour sa prochaine console et à quel point il faudra optimiser le processeur pour qu'elle atteigne les standards actuels. Après, le site ne peut évidemment pas encore savoir si la Nintendo SWITCH 2 aura la puissance d'une PS4 Pro ou d'une PS5 (cela dépend des rumeurs...) mais il rappelle que des titres comme DOOM (Switch) ou The Witcher 3 : Wild Hunt ont repoussé les limites de la puce Tegra X1 de la Switch actuelle, et il s'attend à retrouver "la même magie" sur Nintendo SWITCH 2.

