Paper Mario : La Porte Millénaire serait compatible 4K sur Nintendo Switch

Paper Mario : La Porte Millénaire est disponible depuis aujourd'hui sur Nintendo Switch . Le jeu GameCube revient encore plus beau et toujours aussi amusant près de 20 ans après sa sortie initiale.

D'après Digital Foundry, le jeu tournerait en 900P en mode télé et en 640p en mode portable avec une fréquence d'images plafonnée à 30 Fps (contre 60, seul petit hiatus au portage...) Mais le plus intéressant, c'est qu'il semblerait que les fichiers du jeu renferment un code permettant de gérer les résolutions 4K. C'est en tout ce que prétend un datamineur et qui relance les rumeurs d'une rétrocompatibilité intégrale de la Nintendo SWITCH 2.

En attendant d'autres détails retrouvez le tweet de RibShark, le datamineur en question et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Paper Mario : La Porte Millénaire est disponible actuellement sur Nintendo Switch.

NOTRE TEST DE PAPER MARIO : LA PORTE MILLENAIRE SUR NINTENDO SWITCH

There seems to be code for handling 4K resolutions in the new Paper Mario TTYD remake. No idea if this is normal for Switch games or not but I thought it was interesting. pic.twitter.com/dVYnXsRUUx