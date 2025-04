Nintendo Switch - 20.0.0 : l'eShop voit rouge et reçoit une mise à jour - Tous les détails

La Nintendo SWITCH 2 débarque d'ici peu mais comme annoncé par Nintendo, cela ne devrait pas annoncer la fin de la première Nintendo Switch.

La preuve avec la mise à jour 20.0.0 (dont vous pouvez retrouver les détails ici) reçu ce jour par la console de Nintendo.

Au programme : cartes de jeu virtuelles, GameShare et diverses améliorations... La Nintendo Switch se prépare manifestement à l'arrivée de sa petite sœur.

D'ailleurs, parmi les changements remarqués de cette grosse mise à jour, on note une petite transformation de l'eShop.

En effet, le store de la console a eu droit à un petit relooking. Désormais l'eShop affiche une dominante rouge (à la place du orange qui était la couleur de la boutique jusqu'alors). N'espérez pas cependant, une navigation plus fluide. Cela reste toujours aussi laborieux mais il y a malgré tout une amélioration.

Jon Cartwright de GVG a remarqué que désormais la sections Classement affiche les jeux ayant enregistré le plus de ventes ces trois derniers jours et non les jeux ayant été le plus téléchargés les deux dernières semaines. Ainsi les petits jeux qui s'arrangeaient pour squatter les charts grâce à des astuces, des vraies-fausses mises à jours gratuites ou payantes ne sont plus là.

La page des jeux en promo semble aussi avoir été nettoyée en se basant sur les classements des meilleures ventes, de façon à ce que ce soit d'abord les succès en promo qui soient valorisés au détriment des jeux mobiles obscurs dont certains de vraies arnaques.

C'est un petit pas appréciable même si cela pénalise fortement les jeux indépendants et la découverte de petites pépites.

En attendant d'autres détails, retrouvez la vidéo de GVG et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 .

