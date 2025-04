La Nintendo Switch passe en version 20.0.0 - Cartes de jeu virtuelles, GameShare, transfert vers la Nintendo Switch 2... Tous les détails

C'est probablement l'une des dernières mises à jour d'ampleur de la Nintendo Switch première du nom que Nintendo vient de déployer. La désormais âgée de 8 ans console de Nintendo vient de passer en version 20.0.0, sa première mise à jour système de l'année, avec au programme tout ce qu'il vous faudra pour passer à la suite... sur Nintendo Switch 2.

Comme promis dans le dernier Nintendo Direct en date, vous pourrez dorénavant prêter vos jeux dématérialisés, mais aussi vous préparer à transférer vos données jusqu'à la prochaine génération de console de Nintendo.

Qu'il est étrange de voir le menu de nos Nintendo Switch évoluer (ce n'est arrivé que quelquefois en 8 ans) pour se voir ajouter de nouvelles icônes et quelques menus changements (les Nouvelles sont désormais derrière une icône verte et non plus rouge et l'eShop est devenu rouge). Désormais, vous aurez aussi accès au GameShare qui vous permettra de jouer avec des possesseurs de Nintendo Switch 2 si vous en connaissez (n'hésitez pas à nous envoyer un message privé si vous disposez déjà de la Nintendo Switch 2), mais aussi aux cartes de jeux virtuelles depuis votre menu Home. Il est donc dès à présent possible de prêter vos jeux dématérialisés à vos amis. Pour consulter l'intégralité des changements c'est par ici :