La Nintendo Switch reçoit la mise à jour 16.0.1 - Tous les détails

Les consoles de la famille Nintendo Switch, soit la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED viennent de recevoir une nouvelle mise à jour. Rangez tout de suite vos maracas, vos mirlitons et vos petits chapeaux pointus de fête, il s'agit d'une mise à jour minime comme on peut d'ailleurs le deviner en constatant qu'elle fait simplement passer les Switch de la version 16.0.0 (voir ici) à la version 16.0.1 . D'ailleurs, officiellement, cette mise à jour apporte les mêmes sempiternelles "Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.". Comme d'habitude, le datamineur OatmealDome s'est empressé d'aller farfouiller dans le patch mais là encore, pas de quoi se mettre la tête à l'envers, puisqu'il n'y rien de véritablement notable (voir la traduction de ses tweets ci-dessous.)

La version 16.0.1 est sortie. Les notes de mise à jour officielles indiquent la "stabilité" comme seul changement. En interne, les listes de mots interdits ont été réorganisées pour réduire les blocages erronés, et divers mots ont été ajoutés/supprimés dans certaines langues. Le module système "BCAT" a été modifié d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais pas comment. Cela étant dit, il s'agit probablement d'une correction de bogue (ou de corrections ?) Étant donné que les rapports de différence ne montrent aucun changement majeur. Et… c'est tout.

Notez que les manettes et Joy-Con n'ont pas besoin d'être mis à jour. Idem pour le dock de la Nintendo Switch - Modèle OLED (qui peut être mis à jour mais ne l'a pour le moment jamais été).

