La Nintendo Switch reçoit la mise à jour 13.0.0 qui ajoute le Bluetooth et prépare l'arrivée de la Nintendo Switch OLED

Surprise. Ce matin la Nintendo Switch reçoit une mise à jour qui fait passer la console en version 13.0.0 . Outre les sempiternelles "améliorations" attendues pour le "confort de l'utilisateur", la mise à jour ajoute enfin une compatibilité Bluetooth qui permet désormais de synchroniser avec sa console, casques, écouteurs, haut-parleurs et autres appareils audio Bluetooth sachant que les micros ne fonctionnent pas. De plus, la connexion Bluetooth ne fonctionnera pas en cas de jeu en local avec plusieurs Switch. Par ailleurs, la mise à jour prépare l'arrivée de la Nintendo Switch OLED avec une mise à jour de la station d'accueil. Le processus pour calibrer les sticks de ses manettes da aussi été modifié. Pour tout savoir, retrouvez tous les détails officiels ci-dessous.

Ver. 13.0.0 (mise en ligne le 15/09/2021)

Ajout de la compatibilité avec l'audio Bluetooth®.

Il est maintenant possible de synchroniser des casques, écouteurs, haut-parleurs et autres appareils audio Bluetooth avec les consoles de la gamme Nintendo Switch. Les microphones Bluetooth ne peuvent pas être utilisés. Vous pouvez connecter jusqu'à deux manettes sans fil à votre console tout en utilisant l'audio Bluetooth. L'audio Bluetooth ne peut pas être utilisé lorsque le mode sans fil local est activé. En fonction de l'appareil audio Bluetooth utilisé, il est possible qu'une certaine latence puisse être constatée. Pour plus d'informations, consultez la page Comment synchroniser et gérer des appareils audio Bluetooth.



L'option « Mettre la station d'accueil à jour » a été ajoutée à la section « Console » des paramètres de la console afin de permettre la mise à jour des stations d'accueil dotées d'un port Ethernet pour les consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch – Modèle OLED.

Les stations d'accueil Nintendo Switch dépourvues d'un port Ethernet ne peuvent pas être mises à jour.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les consoles Nintendo Switch Lite.

Pour plus d'informations, consultez la page Comment mettre à jour la station d'accueil.

L'option « Connexion par câble active pendant la veille » a été ajoutée à la section « Veille » des paramètres de la console.

Lorsque cette option est activée, les consoles dotées d'une connexion filaire à Internet maintiendront leur connexion lors du passage en mode veille, permettant ainsi de télécharger des logiciels et contenus additionnels lorsque la console est en mode veille. Cette fonctionnalité est activée par défaut.

Lorsque cette option est désactivée, la console ne se connectera que périodiquement à Internet afin de réduire sa consommation d'énergie.

Remarque : les consoles disposant d'une version du logiciel système antérieure à la version 13.0.0 se comporteront comme si cette option était activée.

Le processus à suivre pour calibrer les sticks des manettes dans les paramètres de la console a été modifié.

Parcourez les paramètres de la console jusqu'à la section Manettes & capteurs, sélectionnez Calibrage des sticks, puis inclinez complètement le stick pendant quelques secondes dans la direction de votre choix pour débuter le calibrage.

Les utilisateurs peuvent maintenant voir si leur connexion sans fil à Internet utilise une bande de fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz dans le menu « État de la connexion » de la section « Internet » des paramètres de la console.

Les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Nintendo fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.