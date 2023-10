La Nintendo Switch reçoit une mise a jour et passe en version 17.0.0 - Tous les détails

Depuis ce matin, les consoles de la famille Nintendo Switch passent en version 17.0.0 grâce à une nouvelle mise à jour. Officiellement, pas grand chose à se mettre sous la dent puisque, à part les sempiternelles "améliorations générales de la stabilité de la console", il semblerait qu'il n'y ait rien d'autre à attendre. Evidemment, comme toujours, le datamineur OatmealDome est sur le coup pour farfouiller dans les fichiers. Cependant bien que "la mise à jour soit majeure", pour le moment pas grand chose si ce n'est que "tous les composants du système ont été mis à jour" ainsi que la liste des mots interdits. Si d'autres détails nous parviennent, évidemment nous vous les communiquerons.

Selon les paramètres de votre console, la mise à jour devrait vous être proposée automatiquement. Sinon vous pouvez la lancer en vous rendant, justement, dans les paramètres de votre console, onglet Console. Notez que les Joy-Con n'ont pas besoin d'être mis à jour indépendemment.

[Nintendo Switch Firmware Update]



17.0.0 is now out. ????



Pretty much every system component was updated. This is normal for major updates, as the entire OS is rebuilt with a newer SDK version.



It’ll probably take a bit for those smarter than me to investigate the exact changes.