Nintendo dévoile son catalogue de consoles et de jeux pour les fêtes de fin d'année 2020

Et voilà : c'est déjà les fêtes ! Et si on peut déjà dire que ces fêtes 2020 seront très particulières pour ne pas dire surréalistes, comme d'ailleurs tout le reste de l'année- avec, en apothéose, papy et mamie mis à l'écart dans la cuisine pour le réveillon (!), il n'en reste pas moins que beaucoup d'entre vous voudront malgré tout marquer le coup, sans même parler de ceux qui croient encore au père Noël ! Alors, pour nous aider à nous y retrouver, Nintendo vient de faire une liste de tous les jeux et consoles de son catalogue 2020 . L'occasion, pour nous, de passer en revue ces derniers mois (en attendant notre traditionnel bilan de fin d'année et notre sélection de cadeaux de Noël) et de lister tout ce que vous allez pouvoir acheter ou mettre sur votre liste de cadeaux à vous acheter offrir.

Retrouvez donc ci-dessous, la présentation des consoles et des jeux Nintendo de cette année avec, quand cela est possible, des liens vers nos news ou nos tests dédiés, une présentation officielle des articles par Nintendo et pour finir des liens Partenaires AMAZON pour les acheter directement de façon compulsive (ou pas) sachant que les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif, en se référant au moment ou cet article est écrit et qu'ils peuvent évidemment évoluer- surtout en cas de rupture de stock.

NINTENDO PRÉSENTE SON CATALOGUE POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

LES CONSOLES

La Nintendo Switch standard

La Nintendo Switch sera, à coup sûr l'un des produits phares de cette fin d'année sachant que Nintendo est l'une des sociétés qui a le mieux profité de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, en réussissant à toucher des familles jusque là récalcitrantes aux jeux vidéo et qui grâce à des titres comme Ring Fit Adventure ou encore Animal Crossing : New Horizons, en ont découvert les bienfaits et les avantages durant les périodes de confinement... Nintendo a semble-t-il mis tout en œuvre pour éviter les ruptures de stock mais comme toujours si vous souhaitez acheter la console, n'attendez pas le dernier moment...

La Nintendo Switch : Produit emblématique de la gamme, la Nintendo Switch offre trois modes d'utilisation différents : un mode TV qui permet de jouer sur grand écran en plaçant la console dans sa station d'accueil, un mode sur table qui permet de poser l'écran de la console n'importe où pour jouer seul ou en coopération en partageant les manettes Joy-Con, et un mode portable. Avec son catalogue de plus de 2000 titres, la Nintendo Switch est la console idéale pour les joueurs désirant jouer où et quand ils le souhaitent : commencer une partie sur grand écran dans le salon et la continuer lors d'un voyage en train ou en voiture en mode portable est un jeu d'enfant !

Le pack Nintendo Switch Édition spéciale Fortnite :

Qui l'eut cru ? L'un des jeux "gratuits" les plus populaires sur Nintendo Switch est Fortnite, un titre "gratuit" qui sert pourtant à vendre des consoles et même des jeux ! Pour l'occasion, Nintendo offre au titre d'Epic Games une console exclusive, plutôt jolie qui risque fort de devenir collector... D'ailleurs, attention ! Son prix risque de grimper assez vite- voir notre news dédiée pour avoir tous les détails

Montez à bord du bus de combat et plongez dans un battle royale qui accueille 100 joueurs où et quand vous voulez avec le pack Nintendo Switch Édition spéciale Fortnite, attendu le 30 octobre. Ce pack en édition limitée comprend une console Nintendo Switch et une station d'accueil dotées d'un design Fortnite unique, un Joy-Con gauche jaune et un Joy-Con droit bleu exclusifs, le jeu Fortnite préinstallé ainsi qu'un code de téléchargement pour le Pack Panthère qui vous donnera accès à la tenue Panthère avec deux styles additionnels, à l'accessoire de dos Kit soyeux avec deux styles additionnels, et à la somme de 2000 V-bucks.

La Nintendo Switch Lite

C'est la petite sœur de la Switch dédiée au joueur solo et au mode portable. Si la console reste compatible avec les Joy-Con ou même la manette Switch Pro, on ne peut pas la brancher sur un écran de télé... On la réservera surtout aux familles nombreuses et comme seconde console, et cela même si vous jouez principalement en mode portable.

La Nintendo Switch Lite : Plus petite et plus légère que sa grande sœur, la Nintendo Switch Lite est une console pensée pour jouer aux jeux Nintendo Switch uniquement en mode portable. Cette nouvelle console est disponible en 4 coloris différents : jaune, gris, corail et turquoise. Idéale pour les plus nomades, la Nintendo Switch Lite permet de découvrir tous les jeux du catalogue Nintendo Switch jouables en mode portable.

Pack Nintendo Switch Lite Corail ou Turquoise + code de téléchargement Animal Crossing : New Horizons + 3 mois d'abonnement au Nintendo Switch Online :

Comment profiter du succès d' Animal Crossing : New Horizons ? En proposant un nouveau pack Console + jeu... A première vue, ce n'est pas forcément le pack le plus engageant de l'année mais si le jeu et la console vous intéresse, pourquoi pas ? Voir notre news dédiée pour avoir tous les détails

Avec ces packs offrez(-vous) Animal Crossing : New Horizons pour les fêtes ! Ils contiennent une Nintendo Switch Lite (Corail ou Turquoise), un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing : New Horizons ainsi qu'un abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online, le service de jeu en ligne de la Nintendo Switch. Emménagez sur votre île déserte, aménagez-la comme bon vous semble et surtout, invitez vos amis à vous rendre visite grâce au service Nintendo Switch Online.

Game & Watch: Super Mario Bros.:

Pour les 35 ans du jeu Super Mario Bros de la NES, Nintendo lui offre une console pour lui tout seul. Une façon de le mettre en valeur avec un bel objet de collection- voir notre test de l'appareil

Après plus de 43 millions d'exemplaires distribués à travers le monde depuis le début des années 80, Game & Watch fait son grand retour. Profitez des grands classiques Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (connu au Japon sous le nom de Super Mario Bros. 2) ainsi que Ball en version Mario. Game & Watch: Super Mario Bros. fait aussi office d'horloge avec 35 animations à découvrir, qui incluent des apparitions des amis et ennemis de Mario. Game & Watch: Super Mario Bros. sera disponible le 13 novembre.

LES JEUX

Animal Crossing : New Horizons

C'est LE jeu de l'année sur Nintendo Switch et peut-être même le GOTY 2020 toutes consoles confondues. Ce nouvel opus, finalement assez différent des précédents a su trouver sa place dans un monde tourmenté à un moment ou la vie réelle se retrouvait mise entres parenthèses. On vous a déjà tout dit sur ce jeu qui n'est pourtant pas encore complet (voir nos news) mais si vous voulez vraiment tout savoir, le test de votre serviteur vous attend ICI.

dans ce jeu phénomène, quittez tout pour vivre sur votre propre île déserte. Décoration de votre maison, aménagement de l'île... à vous de créer un petit paradis qui vous ressemble et qui plaira à vos voisins animaux. Que vous soyez plutôt pêche, jardinage ou tout simplement balade en bord de mer, les activités sont infinies sur votre île ! Il est également possible de partager une île entre plusieurs joueurs d'un même foyer et de visiter les îles de vos amis*.

Super Mario 3D All-Stars

Les trois premiers Super Mario 3D sont des classiques qui ont tous marqué leur époque et les joueurs qui les ont découvert. Retrouver aujourd'hui Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy réunis dans une compilation jouable sur la télé ou en mode portable a tout d'un rêve de joueur même si le parti pris de Nintendo (ne pas toucher au matériau de base) a pu faire grincer quelques dents...Pour en savoir plus, retrouvez notre test et tous les tests de la presse ICI

Pour découvrir ou redécouvrir des classiques du jeu de plateformes qui ont chacun, à leur époque, marqué un tournant dans la saga Super Mario Bros. Cette compilation de 3 jeux (Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy) dans des versions optimisées pour la Nintendo Switch est disponible durant une durée limitée**.

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau​

Comment ne pas avoir envie de retrouver les héros et la magie de Zelda : Breath of the Wild, le jeu évènement de La Nintendo Switch ? C'est la promesse d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau​ un jeu d'action spectaculaire et accessible qui nous donne à voir ce qui aurait pu se passer lors de la grande bataille contre le Fléau Ganon. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas une suite de Breath of the Wild et encore moins un Zelda mais bien un "Warriors" ! Pour tout savoir sur le jeu, notre test complet est à lire ICI.

Nintendo et KOEI TECMO GAMES lèvent le voile sur les événements troubles et dramatiques esquissés dans le scénario de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, lorsque le Grand Fléau a frappé Hyrule, défigurant le royaume et plongeant ce dernier dans les ténèbres. Vous pourrez, dans ce jeu d'action frénétique, incarner pour la première fois les quatre Prodiges mais aussi bien sûr Link, la princesse Zelda et de nombreux autres héros lors de batailles épiques contre des centaines d'adversaires, tout en faisant la part belle aux relations entre les différents protagonistes. Disponible sur Nintendo Switch depuis le 20 Novembre.

Mario Kart LIVE : Home Circuit

Avec la Switch, Nintendo nous a déjà gratifié d'expériences plus ou moins réussies et surprenantes, notamment avec la série des Nintendo LABO. La société récidive cette fois avec un concept inédit mariant la réalité augmentée et... Mario Kart ! Le résultat est Nintendodoesque à souhait ! Probablement l'un des gros succès de la fin d 'année, et cela malgré son prix... Attention d'ailleurs aux ruptures de stock et aux prix abusés... Pour tout savoir sur ce titre atypique, voir notre test complet LA

Mario Kart Live : Home Circuit : Imaginez votre salle à manger se transformer en un monde de lave où bananes et carapaces s'échangeraient au rythme des rugissements des moteurs de votre kart, lui aussi réel... les possibilités sont infinies ! Laissez libre cours à votre imagination et créez vos propres courses dans le monde réel avec Mario Kart Live: Home Circuit dès le 16 octobre exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.

Pokémon Epée + Pass d'Extension pour Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier + Pass d'Extension pour Pokémon Bouclier

C'est, logiquement devenu un rituel : chaque année, un nouvel épisode de Pokémon débarque... Mais pas cette année ! Pour découvrir le nouvel opus (que ce soit un remake ou un nouveau titre) il faudra encore patienter quelques mois car cette année, The Pokémon Company a préféré ajouter un "pass d'extension" (pour ne pas dire un DLC) en deux parties à Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, les jeux Pokémon sortis l'année dernière. Résultat, il est possible aujourd'hui d'acheter le jeu + le pass d'extension (avec ses 2 DLC) pour avoir le titre (à priori) en entier. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test de Pokémon Epée / Bouclier ICI. Quant à savoir ce que vaut le Pass d'extension, vous pouvez retrouver le test du DLC 1 LA ou encore le test du DLC N°2 LA

Disponibles dès le 6 Novembre ces deux versions de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier vous emmèneront explorer les terres de Galar et même davantage ! En effet, elles incluent également, en plus du jeu de base, les deux parties du pass d'extension que sont : L'île solitaire de l'Armure et Les Terres enneigées de la Couronne jusqu'ici uniquement disponibles en téléchargement. Vivez de nouvelles histoires remplies de nouveaux Pokémon dans des territoires inconnus avec ces deux versions enrichies !

51 Worldwide Games

Suite du best seller de la NDS 42 jeux Indémodables, 51 Worldwide Games transforme la Switch en une mallette de jeux virtuelle avec plein de petits jeux sympas à jouer sur la télé ou en mode portable, sachant que le titre recycle aussi des idées et des mini jeux vu sur Wii et Wii U... Mais on va a déjà tout dit dans notre test complet du jeu ICI.

Et si 51 jeux venus de toute la planète étaient contenus dans une seule petite cartouche de jeu que vous pourriez emporter partout ? C'est ce que propose 51 WorldWide Games disponible sur Nintendo Switch. Affrontez vos amis ou vos proches au coin du feu lors de longues parties de classiques comme les échecs, le mahjong ou les fléchettes et apprenez à jouer à de nombreux jeux passionnants grâce aux didacticiels inclus.

Ring Fit Adventure :

Ring Fit Adventure est encore un titre improbable dont seul Nintendo a le secret et le pire, c'est qu'il est excellent. Si vous cherchez un moyen de faire du sport à la maison, de façon ludique mais réelle : c'est LE jeu qu'il vous faut. On a jamais autant sué avec un "jeu vidéo" ! Pas étonnant qu'il ait cartonné durant la première période de confinement. Pour en savoir plus, voir notre test complet ICI

Et si faire du sport chez soi était amusant ? Avec Ring Fit Adventure, utilisez l'anneau Ring-Con et la sangle de jambes pour réaliser de nombreuses techniques de fitness et avancer dans l'aventure. Squats, courses et même poses de Yoga à vous de choisir vos techniques pour battre les ennemis et vaincre le boss. Garder la motivation pour sauver le monde, c'est la promesse de Ring Fit Aventure sur Nintendo Switch.

Pikmin 3 Deluxe :

C'est un jeu adorable et particulièrement réussi. Il avait raté sa cible sur Wii U et il se pourrait bien qu'il rencontre enfin le succès qu'il mérite sur Switch. il le vaut bien, en tout cas ! Pour en savoir plus voir notre test complet de ce Pikmin 3 DX ICI

Dans cette version Deluxe de Pikmin 3, les joueurs profitent de niveaux supplémentaires, d'un tout nouveau mode en coopération à deux et d'améliorations dans le système de jeu. C'est l'occasion idéale de partager ou de repartager des aventures communes avec les Pikmin, ces petits êtres espiègles toujours prêts à aider grâce à leurs capacités spéciales. Pikmin 3 Deluxe est disponible depuis le 30 octobre et vous payer essayer gratuitement sa version démo sur le Nintendo eShop.

Paper Mario : The Origami King

On s'attendait tous à voir débarquer sur Switch un remaster de Color Splash, le Paper Mario de la Wii U. Et si c'est encore possible, Paper Mario : The Origami King est bien un épisode inédit. Bourré d'idées, de trouvailles et d'humour WTF, le jeu est une bouffée d'air frais- malgré quelques menus défauts... Pour tout savoir, voir notre test complet de Paper Mario ICI

Paper Mario : The Origami King : Cela ne fait pas un pli, les possesseurs de Nintendo Switch à la recherche d'une aventure drôle et colorée peuvent se tourner vers Paper Mario : The Origami King. L'abominable roi Olly a transformé la princesse Peach en origami et volé son château avant de l'enrubanner dans des serpentins ! Mais n'ayez crainte, Mario et sa nouvelle amie Olivia sont là pour tout arranger !

Il y a aussi d'autres jeux sortis cette année sur Switch et que vous pouvez aussi obtenir notamment la Définitive Edition de Xenoblade Chronicles, Fitness Boxing 2 ou le pack Fortnite Mort de Rire avec le Joker sans parler des titres des éditeurs tiers comme Immortals Fenyx Rising, Kingdom Hearts : Melody of Memory, Sakuna of Rice and Ruin, Just Dance 2021, etc. Evidemment, pour vous faire plaisir sur Switch, vous n'êtes pas obligé d'opter pour un jeu sorti cette année surtout que la console commence à avoir son lot de "long sellers" : Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, New Super Mario Bros U Deluxe, The Legend of Zelda : Link's Awakening, Super Mario Party, Splatoon 2, Astral Chain, Smash Bros, etc... Et puis, si vous ne voulez pas commander sur Amazon ou ailleurs, vous pouvez aussi acheter directement les jeux sur l'eShop : il y en a désormais plus de 4000 !

Avec tout ça, vous êtes parés et vous devriez finir l'année en beauté avec les stars de Nintendo. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dévoiler vos projets et à nous dire quels jeux et /ou quelles consoles vous intéressent dans les commentaires.