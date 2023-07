Nintendo Switch : liste des meilleurs jeux attendus en 2023

Suite au dernier Nintendo Direct, dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI (et en attendant le prochain !), le catalogue de la Nintendo Switch pour la deuxième partie de 2023, s'est considérablement agrandi. Entre nouveaux jeux et remasters / remakes, exclusivités, titres multiplateformes et jeux indépendants, les joueurs ont un choix plutôt conséquent sachant que d'autres jeux viendront grossir la liste qu'ils aient déjà été annoncés ou pas. Retrouvez ci-dessous la liste, non exhaustive, des meilleurs jeux à venir cette année sur Nintendo Switch. n'hésitez pas d'ailleurs à compléter cette liste, si vous attendez un jeu qui n'y s'y trouve pas.

Datés en 2023

JUILLET

Pikmin 4 : les Pikmin reviennent enfin dans un nouvel opus très prometteur - Le 21 juillet

: les Pikmin reviennent enfin dans un nouvel opus très prometteur - Koa and the Five Pirates of Mara : retour sur les îles de Mara avec ce jeu d'aventures 3D très coloré - Le 27 juillet

retour sur les îles de Mara avec ce jeu d'aventures 3D très coloré - Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons : les célèbres frères reviennent dans un roguelike explosif - Le 27 juillet

: les célèbres frères reviennent dans un roguelike explosif - Disney Illusion Island : Mickey grille la politesse à Mario et Sonic avec ce jeu de plateforme exclusif à la Switch - jouable en solo ou jusqu'à quatre - Le 28 juillet

: Mickey grille la politesse à Mario et Sonic avec ce jeu de plateforme exclusif à la Switch - jouable en solo ou jusqu'à quatre - Venba : une belle histoire de famille et de cuisine indienne. Un jeu indépendant qui s 'annonce délicieux - Le 31 juillet

Août

Moving Out 2 : suite du jeu qui déménage au sens propre comme au figuré - Le 15 août

: suite du jeu qui déménage au sens propre comme au figuré - Samba de Amigo: Party Central : 40 tubes, de la musique, des défis, des couleurs... C'est le retour des amigos - Le 29 août

: 40 tubes, de la musique, des défis, des couleurs... C'est le retour des amigos - Sea of Stars : aventures, activités diverses et combats au tour par tour au programme de ce jeu au parfum old-school - Le 29 août

Septembre

Run Factory 3 Special : Une aventure agricole classique et fantastique, réactualisée sur Nintendo Switch - Le 5 septembre

Une aventure agricole classique et fantastique, réactualisée sur Nintendo Switch - Fae Farm : la vie à la ferme est féerique dans cette exclu console développée par un studio français, Phoenix Labs - Le 8 septembre

: la vie à la ferme est féerique dans cette exclu console développée par un studio français, - NBA 2K24 : les joueurs de la NBA reprennent du service - Le 8 septembre

: les joueurs de la NBA reprennent du service - SUPER BOMBERMAN R 2 : Bomberman est de retour avec des tas de défis et de modes dont un mode survie avec jusqu'à 64 joueurs ! - Le 13 septembre

: Bomberman est de retour avec des tas de défis et de modes dont un mode survie avec jusqu'à 64 joueurs ! - MORTAL KOMBAT 1 : ça va castagner et saigner - Le 14 septembre

: ça va castagner et saigner - Baten Kaitos I & II HD Remaster : deux jeux cultes enfin remasterisés - Le 14 septembre

: deux jeux cultes enfin remasterisés - My Time at Sandrock : explorez, combattez, construisez et... mariez-vous ! - Le 26 septembre

: explorez, combattez, construisez et... mariez-vous ! - Mineko's Night Market : Un jeu de simulation social et d'aventure narratif qui rend hommage à la culture japonaise- Le 26 septembre

: Un jeu de simulation social et d'aventure narratif qui rend hommage à la culture japonaise- EA SPORTS FC 24 : enfin un "vrai" Fifa sur Nintendo Switch ? - Le 29 septembre

Octobre

Le Retour de Detective Pikachu : le détective Pikachu reprend du service dans des aventures inédites - Le 6 octobre

: le détective Pikachu reprend du service dans des aventures inédites - Disgaea 7: Vows of the Virtueless : Affûtez vos katanas, le T-RPG culte de Nippon Ichi Software est de retour- Le 6 octobre

: Affûtez vos katanas, le T-RPG culte de Nippon Ichi Software est de retour- Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged - Vroom vroom (oui, je sais, c'est un peu court comme présentation mais je veux m'assurer qu'il y a bien quelqu'un qui lit ces mots) - Le 19 octobre

- Vroom vroom (oui, je sais, c'est un peu court comme présentation mais je veux m'assurer qu'il y a bien quelqu'un qui lit ces mots) - Super Mario Bros. Wonder : Mario passe de l'autre côté du miroir et mange des champignons hallucinogènes- Le 20 octobre

: Mario passe de l'autre côté du miroir et mange des champignons hallucinogènes- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 : une super collection dont chaque opus peut être acheté indépendamment - Le 24 octobre

: une super collection dont chaque opus peut être acheté indépendamment - Just Dance 2024 Edition : on prend les même et on recommence. - Le 24 octobre

: on prend les même et on recommence. - Headbangers: Rhythm Royale : un jeu de rythme à la sauce Battle Royale par les développeurs de Glee-Cheese Studio (A Musical Story) - Le 31 octobre

Novembre

STAR OCEAN THE SECOND STORY R : le deuxième opus de la série revient dans une version remasterisée - Le 2 novembre

- Fashion Dreamer : Nintendo prenant son temps pour nous sortir une nouvelle (nouvelle) Maison du Style, Marvelous sort son propre jeu de mode - Le 2 novembre

: Nintendo prenant son temps pour nous sortir une nouvelle (nouvelle) Maison du Style, Marvelous sort son propre jeu de mode - WarioWare: Move It! : Wario et ses potes reviennent dans une série de micro-jeux déjantés - Le 3 novembre

: Wario et ses potes reviennent dans une série de micro-jeux déjantés - Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard : la version Switch de ce hit multi-plateforme sera-t-elle à la hauteur ? - Le 14 novembre

: la version Switch de ce hit multi-plateforme sera-t-elle à la hauteur ? - Flashback 2 - Le 16 novembre

- Persona 5 Tactica : toujours plus de Persona sur Switch ! - Le 17 novembre

: toujours plus de Persona sur Switch ! - Super Mario RPG : un grand classique de Square / Nintendo s'offre une petite cure de beauté- Le 17 novembre

Décembre

Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres : un nouvel épisode de la série DQM - Le 1er décembre

A venir en 2023

Batman Arkham Trilogy : Enfin ! Les trois jeux réunis sur une cartouche explosive - Automne 2023

: Enfin ! Les trois jeux réunis sur une cartouche explosive - Sonic Superstars : Sonic se la joue New Super Mario dans ce jeu de plateforme jouable en solo ou à plusieurs sur le même écran - Automne 2023

: Sonic se la joue dans ce jeu de plateforme jouable en solo ou à plusieurs sur le même écran - Rift of the NecroDancer : les NécroDancer s'attaquent au Rift - 2023

: les s'attaquent au Rift - Hollow Knight: Silksong : le jeu va-t-il finir par arriver ? - 2023

: le jeu va-t-il finir par arriver ? - 2023 Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars : les JRPG de légendes de Konami remasterisés en HD - 2023

: les JRPG de légendes de Konami remasterisés en HD - 2023 SteamWorld Build - 2023

- 2023 DECAPOLICE : nouveau jeu d 'enquête de Level 5- 2023

: nouveau jeu d 'enquête de Level 5- 2023 FRONT MISSION 2: Remake : Après le remake du premier opus, le second doit arriver cette année - 2023

ET AUSSI (toujours prévu mais sans date...)