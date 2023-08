Nintendo Direct - RDV en Septembre 2023 ?

Le mois de septembre arrive tranquillement à nos portes, et encore une fois, les joueurs attendent impatiemment Nintendo pour les nouveautés de fin d'année. Si nous savons déjà que nous aurons le droit à Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG ou encore WarioWare: Move It! entre octobre et novembre pour ne citer qu'eux, les joueurs attendent également des surprises pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Il est un fait intéressant à remarquer : depuis le lancement de la Nintendo Switch le 3 mars 2017 , à chaque mois de septembre nous avons eu le droit à un Nintendo Direct. Est-ce que ce sera également le cas pour septembre 2023 ? La réponse on l'espère dans les prochaines jours. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir d'annoncé durant ce dernier.