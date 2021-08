[Rumeur] Un Nintendo Direct en septembre avec un nouveau Kirby, Animal Crossing, le Resident Evil pour Nintendo Switch ou encore le nouveau jeu Monolith...

Après que Nintendo ait mis à jour le calendrier de sortie des jeux Nintendo Switch à l'E3 2021 et dévoilé quelque temps après, la Nintendo Switch OLED, les rumeurs liées à Nintendo se sont fait beaucoup plus discrètes.... En même temps, il n'y avait plus rien à dire... Cependant, il y a toujours un(e) "insider" (c'est à dire quelqu'un qui est soit disant dans le système) pour avoir la gentillesse de nous dévoiler ce qu'il ne devrait pas. C'est ainsi qu'aujourd'hui, une certaine Samus Hunter nous annonce un nouveau Nintendo Direct pour septembre...

En même temps, cela ne mange pas de pain sachant que chaque année, pour la rentrée, Nintendo nous fait une petite piqûre de rappel sur les jeux à venir en fin d 'année. Le 3 septembre 2020 , on avait ainsi eu droit à un Super Mario Direct qui avait notamment dévoilé pour une sortie 15 jours plus tard de Super Mario 3D All-Stars mais aussi Super Mario 3D World + Bowser's Fury, sorti en début d'année .

Pour Samus Hunter sera publié peu avant la sortie de WarioWare : Get it Together! (prévue le 10 septembre) et sera focalisé sur Metroid Dread (dont la sortie est prévue le 8 octobre .) Mario Party Superstars et Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp dévoileront sûrement de nouveaux modes. Animal Crossing, Hyrule Warriors et Smash en profiteront pour sortir leur dernier DLC. Le prochain Zelda sera sans doute absent mais par contre, il pourrait y avoir de nouvelles annonces : notamment un nouveau Kirby ou encore le fameux Resident Evil de la Switch. Le Direct pourrait se conclure avec le projet de Monolith qui serait presque terminé... Bayonetta 3 aussi serait d'après Samus Hunter "presque terminé" mais elle ne sait pas si le jeu qui devrait sortir en 2022 sera montré.

A l'arrivée, beaucoup de ces "prédictions" ressemble à des pronostics que beaucoup de joueurs auraient pu formuler mais on note sur nos tablettes, le Kirby, le Resident Evil ou encore le jeu de Monolith. Evidemment, si le Direct est diffusé et que ces trois jeux sont présents, cela lui donnera une certaine crédibilité. Par ailleurs, Samus Hunter prétend qu'avant le Nintendo Direct, un Indie World sera diffusé en août ( ce qui, rappelons le avait été le cas l'année dernière. ) Elle annonce en outre une mise à jour du Nintendo Switch Online...

Alors simples déductions ou pas, il reste encore un peu de temps pour profiter de ses vacances (pour ceux qui en ont pris) avant de découvrir tout ceci- ou pas. Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Retrouvez la traduction du fil des messages de Samus Hunter