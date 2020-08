Indie World : tous les détails sur les 20 nouveaux jeux annoncés

On attendait un Nintendo Direct, on aura eu un Indie World ! En effet, aujourd'hui, Nintendo a publié une vidéo présentant près de 20 jeux dont certains disponibles dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch. l'occasion de nous rappeler à quel point la scène indépendante était diverse et riche, notamment sur l'eShop. Retrouvez ci-dessous la vidéo complète de cet Indie World ainsi que la présentation par Nintendo des 20 annonces et les liens qui mènent vers les news les concernant.

La présentation a mis en lumière les titres suivants :

Hades de Supergiant Games : Hades est un rogue-like en mode dungeon crawler qui associe le meilleur des titres de Supergiant salués par la critique, telles que l'action effrénée de Bastion et la profondeur et l'atmosphère très riche de Transistor. Dans la peau de l'immortel prince des Enfers, vous manierez les pouvoirs et les armes mythiques de l'Olympe pour vous libérer des griffes du dieu des morts en personne tout en développant vos forces et en dévoilant de nouveaux secrets. Les milliers de configurations de personnage réalisables et les nombreux personnages hauts en couleur, hors du commun et entièrement doublés font que chaque tentative d'évasion sera résolument unique. À sa sortie sur Nintendo Switch cet automne, Hades proposera aussi un système de sauvegardes partagées avec la version PC. TOUS LES DETAILS ICI

Hypnospace Outlaw de Tendershoot, Mike Lasch, ThatWhichIs Media, Xalavier Nelson Jr. et No More Robots : dans ce simulateur d'une version d'Internet des années 90, les joueurs incarneront des enquêteurs numériques de l'Hypnospace et devront fouiller de nombreux sites Internet, télécharger des documents utiles sur leur bureau, éviter les virus et traquer les malfaiteurs virtuels. Hypnospace Outlaw sortira le 27 août sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible à la précommande sur le Nintendo eShop plus tard dans la journée, ainsi qu'une démo gratuite.

Spiritfarer de Thunder Lotus : dans la peau de Stella la passeuse d'âmes, aidez les esprits des morts à atteindre l'au-delà en les transportant sur les mers à bord du ferry construit par vos soins. Dans ce jeu de gestion douillet aux dessins et aux animations faits main, vous pourrez vous faire des amis, personnaliser et améliorer votre ferry, et explorer un monde original... ou encore vous laisser porter par le vent. Spiritfarer fait son voyage inaugural sur Nintendo Switch plus tard dans la journée. TOUS LES DETAILS ICI

Garden Story de Picogram et Rose City Games : Garden Story invite les joueurs dans un monde bienveillant et plein de charme où ils incarneront Concord, le nouveau gardien du bosquet, qui doit rebâtir une communauté. Concord traversera une île pleine de vie pour repousser le pourrissement, cultiver des amitiés, ramasser de précieuses ressources, réparer les bâtiments et restaurer son foyer. Garden Story fleurira sur Nintendo Switch en 2021. TOUS LES DETAILS ICI

Subnautica et Subnautica: Below Zero de Unknown Worlds Entertainment : dans Subnautica, les joueurs découvrent les profondeurs d'un vaste monde aquatique extraterrestre. Pour en élucider les mystères, ils devront trouver des ressources, bâtir des structures sous-marines et survivre parmi les espèces sauvages. Les explorateurs à la recherche du grand frisson pourront tenter de survivre dans les biomes glacés de la planète 4546B dans Subnautica: Below Zero. Les joueurs Nintendo Switch pourront plonger dans les mondes de Subnautica et de Subnautica : Below Zero en 2021. TOUS LES DETAILS ICI

Takeshi et Hiroshi de Oink Games Inc. combine le monde des œuvres en marionnettes animées à celui des jeux de rôle. Le joueur incarne Takeshi, un apprenti développeur de 14 ans qui doit divertir son petit frère Hiroshi avec le dernier chapitre de son jeu vidéo. La tâche de Takeshi est difficile : il doit composer un défi assez difficile pour tenir Hiroshi en haleine, mais pas trop non plus pour qu'il ne perde pas ! Takeshi et Hiroshi sortira sur Nintendo Switch plus tard dans la journée. VOIR NOTRE NEWS

Raji: An Ancient Epic de Nodding Heads Games et Super.com : ce jeu d'action et d'aventure profond conté par Nodding Heads Games, studio basé à Pune, en Inde, s'inspire des mythologies hindoue et balinaise et se déroule dans l'Inde antique. Une jeune fille élue des dieux se rebelle contre l'invasion du royaume des humains par les démons. Sa destinée est de secourir son frère et d'affronter le puissant seigneur démon. Les joueurs pourront apprécier la fluidité du combat et du parkour tout en apprenant à maîtriser plusieurs armes divines. Raji: An Ancient Epic sortira plus tard dans la journée en tant qu'exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch.

Bear and Breakfast de Gummy Cat Studio et Armor Games Studios : Bear and Breakfast est un jeu de gestion et d'aventure décontracté dans lequel vous incarnez Hank, un ours plein de bonne volonté qui tente de convertir une ruine en chambre d'hôtes prospère. Tandis que l'affaire fleurit, les mystères de la forêt s'épaississent et Hank se retrouve bientôt obligé de résoudre une énigme des plus complexes ! Bear and Breakfast mélange la construction, la gestion et l'exploration, avec son lot de personnalisations et de quêtes secondaires. Le jeu sortira en 2021 sur Nintendo Switch en tant qu'exclusivité console temporaire. LIRE NOTRE NEWS

A Short Hike d'Adam Robinson-Yu et Whippoorwill : partez en randonnée, faites de l'escalade et planez dans les montagnes paisibles du Parc provincial de Hawk Peak. A Short Hike vous propose d'aller à votre rythme, de suivre votre propre route et de voir où elle vous mène. En chemin, vous rencontrerez d'autres randonneurs, découvrirez des trésors cachés et profiterez de la beauté environnante. A Short Hike sortira plus tard dans la journée en tant qu'exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch. LIRE NOTRE NEWS

Card Shark de Nerial et Devolver Digital : plumez vos adversaires pour gravir les échelons de la société française du XVIIIe siècle dans Card Shark, un jeu d'aventure illustré dont le principe essentiel est de jouer vos cartes habilement. D'une table à l'autre, vous devrez établir une palette de ruses et gérer vos gains mal acquis pour des enjeux de plus en plus importants. Mais faites attention : si vous vous faites prendre, l'enjeu sera votre vie ! Card Shark sortira sur Nintendo Switch en 2021. LIRE NOTRE NEWS

Torchlight III d'Echtra Games, Inc. et Perfect World Entertainment : suite du très apprécié action RPG Torchlight II, Torchlight III emmène les joueurs en quête de gloire et de trésors à la frontière. Un siècle s'est écoulé depuis les événements de Torchlight II, et l'Empire d'Embre est en déclin. Novastraia est à nouveau en proie à l'invasion, et les joueurs doivent courir le danger de défendre leur contrée contre les Néthérims et leurs alliés. Les familiers qu'on a tant appréciés font leur retour avec de nouvelles compétences, et les joueurs pourront construire leur propre fort. Torchlight III sortira durant l'automne 2020 sur Nintendo Switch, avec un familier Red Fairy en exclusivité. LIRE NOTRE NEWS

Manifold Garden de William Chyr Studio LLC : ce jeu vous propose d'entrer dans un univers magnifique, rempli d'énigmes incroyables et qui réinvente les lois de la physique. La géométrie se répète à l'infini dans chaque direction, et si vous tombez, vous vous retrouvez à votre point de départ. Pour progresser, vous devrez manipuler la gravité et changer de perspective pour voir ce monde sous de nouveaux angles. Manifold Garden sortira sur Nintendo Switch plus tard dans la journée. LIRE NOTRE NEWS

Evergate de Stone Lantern Games et PQube Limited : Evergate est un jeu de plateforme et d'énigmes en 2D ayant pour cadre l'Au-delà, où vous guidez Ki, un esprit enfantin, dans son périple à travers la vie, la mort, l'espace et le temps. La Flamme Spirituelle, une mécanique de jeu innovante, permet aux joueurs de ralentir le temps et de pouvoir parcourir à loisir ce monde à la fois magnifique et troublant. Evergate sortira sur Nintendo Switch plus tard dans la journée.

Untitled Goose Game de House House and Panic : y a-t-il plus énervant qu'une oie enquiquineuse ? La réponse est : oui, deux oies enquiquineuses ! Une mise à jour gratuite pour jouer à deux dans ce jeu où le burlesque, l'infiltration et la créativité font bon ménage sera disponible le 23 septembre. Untitled Goose Game sortira également en version physique sur Nintendo Switch. D'autres informations à ce sujet seront révélées prochainement. VOIR NOTRE NEWS