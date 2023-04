A Little to The Left : Cupboards & Drawers - Le jeu de rangement s'offre un DLC

Sorti sur Nintendo Switch le 9 novembre dernier , A Little to the Left, le jeu de rangement dans lequel un malin félin viendra tout déranger derrière vous, vient d'annoncer l'arrivée en juin prochain de son tout premier DLC intitulé "Cupboards & Drawers" soit "Armoires et Tiroirs" en bon français.

Dans ce contenu, pour lequel il vous faudra débourser une somme d'argent encore inconnue, vous aurez l'occasion de résoudre 25 nouveaux puzzles, qui devraient mettre en scène, selon toute vraisemblance, des armoires et des tiroirs. Attention aux chats, les fées du logis, ils veillent et n'attendent que votre inattention pour tout déranger derrière vous !