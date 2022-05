Nintendo vous donne rendez-vous pour un nouvel Indie World de mai 2022 consacré aux indés à venir

C'était une rumeur, c'est devenu une réalité, Nintendo vous donne donc rendez-vous le 11 mai à 16 heures (heure française) pour un nouvel Indie World, cet événement vidéo d'une vingtaine de minutes consacrées aux jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch. Pour rappel, le dernier Indie World avait eu lieu le 15 décembre dernier et avait été l'occasion de découvrir des titres tels Chicory: A Colorful Tale, After Love Ep ou encore Aliisha - The Oblivion of Twin Godess. Nous pouvons donc encore une fois nous attendre à une bonne dizaine de nouveautés à venir sur Nintendo Switch en plus de titres qui seront disponibles sur la console dès la fin de la présentation.

Qu'attendez-vous de cet Indie World ? La présentation sera à suivre ici même et sur le lien ci-dessous.

Rendez-vous le 11/05 à 16:00 pour une nouvelle présentation #IndieWorld d'environ 20 minutes dédiée aux prochaines sorties indé sur Nintendo Switch !