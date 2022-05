ElecHead - résolvez des casse-tête électrique dès cet été

Développé par un seul homme, ElecHead est un pur produit de l'imagination de Nama Takahashi dont c'était le projet de fin d'étude. ElecHead vous mettra dans la peau d'un petit robot électrique qui devra progresser dans le jeu en résolvant des casse-tête impliquant des échanges électriques. Vous pourrez pour cela lancer votre propre tête et disposerez de 10 petites secondes pour la rejoindre avant de tout simplement exploser. Le jeu sera disponible dès cet été sur Nintendo Switch et s'adresse avant tout aux amateurs de jeux de puzzles aussi inventif qu'originaux. Une bande-annonce du titre a été diffusée lors de cet Indie World et devrait vous donner un bon aperçu de ce qui vous attend dans ElecHead.

