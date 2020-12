Hoa un jeu de plateforme à la sauce Ghibli annoncé pour avril prochain sur Nintendo Switch

Hoa vient de s'annoncer dans une bande-annonce somptueuse pour une sortie en avril prochain sur Nintendo Switch. Vous incarnerez donc Hoa dans un jeu de plateformes-puzzle dans un jeu aux graphismes somptueux avec des environnements peints à la main. On a véritablement l'impression de voir un film des Studio Ghibli s'animer sous nos yeux, le travail effectué par les développeurs vietnamiens de chez Skrollcat Studio semble colossal et il nous tarde d'en voir plus. Le jeu s'annonce à la fois relaxant visuellement mais aussi relaxant pour vos oreilles, en témoigne la bande-son de la bande-annonce diffusée aujourd'hui visible ci-dessous. Hoa sera donc disponible très bientôt sur Switch.

Announcing Hoa, a beautiful puzzle-platforming game that features breathtaking hand-painted art, lovely music, and a peaceful, relaxing atmosphere.



Coming April 2021 to Nintendo Switch and PC!#hoathegame pic.twitter.com/mVxTB5mThK — PM Studios (@PMStudiosUSA) December 15, 2020