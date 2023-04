Rift of the Necrodancer - Les créateurs de Crypt of the NecroDancer dévoilent leur nouveau jeu de rythme sur Nintendo Switch

Après la Crypte et l'Epée, les NécroDancer vont s'attaquer au Rift ! Développé par le studio canadien Brace Yourself Games, la licence abandonne l'aspect RPG de Crypt of the NecroDancer ou encore le superbe Cadence of Hyrule pour proposer un tout nouveau jeu de rythme qui allie plusieurs styles. Dénommé Rift of the NecroDancer, nous vous laissons découvrir un premier aperçu de ce stand alone dans la vidéo ci-dessous. Attendu dans le courant de l'année 2023 , nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur son actualité. En tout cas le jeu risque fort de proposer des parties bien nerveuses aux amateurs de jeux de rythme.