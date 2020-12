Un nouvel IndieWorld demain pour découvrir les jeux indépendants à venir sur Switch

Après 466 jours sans véritable Nintendo Direct (le dernier datant du 4 septembre 2019 ),Nintendo vient de se fendre d'un tweet pour annoncer un nouvel IndieWorld demain (le 15 décembre) à 18 heures (heure française). D'une durée d'environ 15 minutes, il devrait venir annoncer les premiers jeux à venir sur Switch en 2021 . Nintendo parle de nouveaux jeux dans son tweet mais y verrons-nous tout de même des jeux indépendants déjà annoncés tels le très attendu Hollow Knight: Silksong ou le dernier jeu de Thatgamecompany Sky: Children of the Light ? Pour l'instant, rien n'est certain, wait and see comme on dit. Et vous, que souhaitez-vous voir demain dans ce nouvel IndieWorld ?

Préparez-vous pour les fêtes avec un nouvel #IndieWorld, diffusé mardi 15/12 à 18:00 ! Pendant environ 15 minutes, vous y découvrirez quels nouveaux titres indépendants développés par nos partenaires à travers le monde arrivent sur Nintendo Switch.

► https://t.co/NUgp80tOtY pic.twitter.com/UOp0TCCayi — Nintendo France (@NintendoFrance) December 14, 2020