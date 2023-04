Mineko's Night Market Aventure - Une nouvelle aventure colorée vous attend sur Nintendo Switch

A l'occasion de son dernier Indie World, Nintendo a tenu a démarrer avec une jeu coloré plein de promesses : Mineko's Night Market Aventure. Développé par Meowza Games et édité par Humble Bundle, le titre vous invite dans une nouvelle aventure où vous incarnerez la jeune Mineko qui devra réaliser différentes tâches au sein de son village. Entretient des relations avec les habitants, collecte et crafting pour revendre vos créations au marché nocturne, et même exploration de l'île tout en vous tenant le plus loins possible d'obscurs agents fouineurs. Attendu pour le 26 septembre 2023 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de Mineko's Night Market Aventure ci-dessous.