Indie World - Août 2024 : toutes les infos à retenir et toutes les annonces

C'est un jour faste pour les fans de Nintendo puisqu'ils ont droit non pas à un Nintendo Direct mais à un Nintendo Direct : Partner Showcase et un Indie World, le premier dédié aux jeux tiers de la Nintendo Switch et le second aux jeux indépendants. Alors prêt pour 40 minutes d'annonces ?

En attendant nos news dédiées, retrouvez ci-dessous toutes les infos de l'Indie World.

Toutes les infos - Indie World - 27 août 2024

Balatro X The Witcher III : Nouvelle collaboration annoncée - Mise à jour gratuite dans la journée

: Nouvelle collaboration annoncée - Mise à jour gratuite dans la journée Balatro X Among Us : mais jusqu'ou s'arrêtera la folie Balatro ? - Mise à jour gratuite dans la journée

: mais jusqu'ou s'arrêtera la folie Balatro ? - Mise à jour gratuite dans la journée NEVA : les créateurs de Gris récidivent le 15 octobre prochain

: les créateurs de Gris récidivent le Moth Kubit : : sortie au printemps 2025

: : sortie au CoffeeTalk : Tokyo prêt à déguster en 2025

prêt à déguster en 2025 Sea of Stars - Throes of the Watchmaker : un DLC gratuit au printemps prochain

: un DLC gratuit au printemps prochain UN DLC payant Shrek spécial pack débarque cet automne dans PowerWash Simulator

Annapurna présente MORSELS

présente Date EVERYTHING! le 24 octobre 2024

le Peglin débarque aujourd'hui

débarque Wobbly Life : sortie en décembre 2024

: sortie en Pico Park 2 dispo dans la journée

Quelques titres à venir: Shovel Knight: Shovel of Hope - 2025 Europa - Le 11 octobre prochain Cuisineer - Le 28 janvier 2025 Le Vaillant petit page - le 17 septembre 2024

​Pizza Tower disponible aujourd'hui

Mama mia : et voilà ! Pour la suite : Toutes les infos - NINTENDO DIRECT : Partner Showcase - 27 août 2024

En prime, retrouvez le communiqué de presse officiel de l'Indie World

Voici un aperçu détaillé des jeux présentés au cours de l'Indie World : Pizza Tower : dans ce jeu de plateforme au rythme effréné, tout est question de mouvement, d'exploration, de recherche constante du meilleur score... et de pizza ! Peppino Spaghetti part en mission pour détruire la seule et unique Pizza Tower afin de sauver son restaurant de la destruction. Foncez à toute allure à travers les niveaux déjantés de la tour, annihilez les ennemis sur votre passage et transformez-vous pour surmonter toutes sortes d'obstacles. Suivez Peppino dans sa mission aussi loufoque que destructrice et admirez un pixel-art stylisé en 2D qui n'est pas sans rappeler les dessins animés des années 90 dans Pizza Tower, disponible sur Nintendo Switch dans la journée. Balatro: Friends of Jimbo : dans cette mise à jour*1 gratuite du deckbuilder roguelike acclamé Balatro-2522567.html" target="_blank">Balatro, les joueurs et joueuses pourront utiliser des cartes inspirées de quatre jeux vidéo notables, réaliser encore plus de combinaisons de poker illégales, découvrir de nouveaux jokers révolutionnaires et déclencher des combos aussi palpitants que dévastateurs. Cette mise à jour propose des cartes aux illustrations inspirées de The Witcher 3: The Wild Hunt, Vampire Survivors, DAVE THE DIVER et d'Among Us. Balatro: Friends of Jimbo fera son arrivée sur Nintendo Switch dans la journée. Coffee Talk Tokyo : le roman graphique Coffee Talk Tokyo est le nouvel opus de la série primée Coffee Talk. Endossez le rôle de barista dans un café nocturne de Tokyo et où la clientèle est parfois composée d'être surnaturels, mais dont les problèmes sont tout à fait humains. Offrez une oreille attentive à leur histoire et servez-leur des boissons réconfortantes, le tout sur les sonorités d'une bande-son lo-fi par le compositeur de la série, Andrew Jeremy. Coffee Talk Tokyo fera son arrivée en 2025 sur Nintendo Switch. PowerWash Simulator - Shrek Special Pack : dans ce nouveau DLC*2 payant, débarassez-vous de la saleté sur cinq cartes fabuleuses tirées de l'univers de Shrek, dont le marécage personel de Shrek et l'antre du dragon. Revêtez une armure rutilante grâce au nouveau costume de chevalier, suivez une mini-campagne en solo ou à deux en coop en ligne*3, ou bien encore assemblez une équipe de six en mode Jeu libre*4. PowerWash Simulator - Shrek Special Pack fera son arrivée cet automne sur Nintendo Switch. Peglin : partez en quête pour vous venger des dragons qui ont volé votre or dans ce RPG roguelike inspiré des pachinko. Utilisez des orbes et touchez les clous pour infliger des dégâts dans des combats au tour par tour. Collectez et améliorez toutes sortes d'orbes aux pouvoirs distincts au fil de votre progression. Les clous eux-mêmes peuvent avoir des propriétés spéciales, et vous pouvez également obtenir des reliques qui octroient de puissants bonus passifs qui peuvent changer radicalement le gameplay. Visez avec soin et combinez les effets des orbes, des clous et des reliques pour créer des combos spectaculaires ! Explorez une nouvelle carte à chaque partie et venez à bout de l'aventure pour débloquer des modes de difficulté plus élevés. Peglin fera son arrivée en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch dans la journée. Morsels : incarnez une souris et affrontez des chats maléfiques dans ce jeu d'action roguelike en vue du dessus. Loin sous les dangereux mondes de la surface, vous ferez la rencontre d'une créature qui, à l'aide de cartes magiques, vous permettra de vous transformer en toutes sortes de petits monstres appelés Morsels. Explorez les mondes de la surface à l'aide de vos nouveaux pouvoirs, mettez la main sur de nouveaux Morsels pour débloquer des transformations aux pouvoirs uniques. Morsels fera son arrivée en février 2025 sur Nintendo Switch. Wobbly Life : presque tout est interactif dans ce jeu bac à sable en monde ouvert haut en couleur et basé sur la physique. Votre grand-mère vous a expulsé de chez elle et exige que vous vous trouviez un travail. Choisissez parmi plus de 50 missions et jobs uniques à accomplir par vous-même ; ou rendez-vous la vie (simulée) plus facile en jouant à deux en coop locale*4 ou en ligne*3. Une fois que vous aurez accumulé assez d'argent en jeu, vous pourrez le dépenser en achetant plus de 90 véhicules et plus de 250 accessoires à porter. Attrapez, jouez et expérimentez dans un monde rempli d'accessoires, de mini-jeux, de missions farfelues et de surprises. Wobbly Life fera son arrivée en décembre 2024 sur Nintendo Switch. Date Everything! : dans ce dating-sim bac à sable, vous pourrez partir à la recherche de l'objet (littéral) de votre affection avec plus de 100 personnages à rencontrer, allant des articles ménagers aux appareils électriques en passant même par les concepts. Apprenez à les connaître, et tissez des relations profondes avec ces personnages entièrement doublés au fil de conversations à embranchements. Vos choix pourraient bien susciter l'amour, mais aussi l'amitié, ou le mépris. Date Everything! fera son arrivée le 24 octobre sur Nintendo Switch. Neva : les créateurs du jeu acclamé par la critique GRIS présentent Neva, un jeu d'action et d'aventure touchant qui retrace l'histoire d'Alba, une jeune femme qui se retrouve liée à une jeune louve baptisée Neva à la suite d'une confrontation traumatisante avec des forces obscures. Ensemble, elles entament un voyage périlleux dans un monde autrefois magnifique, désormais à l'agonie. Au commencement, Alba devra protéger et prendre soin de Neva, mais au fil du temps, Neva deviendra plus grande, féroce, et jouera de plus en plus le rôle de protectrice de sa figure maternelle. Découvrez une touchante histoire centrée sur le lien mère-enfant avec Neva, disponible le 15 octobre sur Nintendo Switch. Sea of Stars – Throes of the Watchmaker : découvrez un monde mécanique miniature dans le DLC*1 gratuit de Sea of Stars, le RPG acclamé par la critique et de nombreuses fois récompensé. Préparez-vous pour un périple aussi étrange que merveilleux dans lequel Valere et Zale devront jouer selon de nouvelles règles pour stopper un carnaval maudit. Zale se métamorphosera en jongleur talentueux, et Valere en acrobate prodigieuse. En compagnie d'Arty, un nouveau personnage jouable, ils exploreront de nouvelles zones, traverseront de nouveaux donjons et devront surmonter de nouveaux ennemis, boss, et énigmes pour sauver le monde d'Horloge. Le DLC prendra également en charge un mode coopératif local*4 à venir, qui permettra de jouer ensemble à trois pour une session d'aventure en groupe. Sea of Stars – Throes of the Watchmaker fera son arrivée au printemps 2025 sur Nintendo Switch. Moth Kubit : grimpez les échelons d'une étrange multinationale d'insectes dans ce RPG surréaliste où vous endossez le rôle de Moth Kubit, un employé lambda récemment promu. Prudence cependant, les mystères sont nombreux et un événement sinistre nommé « le processus final » menace l'avenir. Au cours de votre enquête, vous rencontrerez des insectes de tous horizons, certains avec qui vous tisserez de nouvelles amitiés, et d'autres que vous devrez vaincre au cours de joutes verbales à choix multiples. Vos choix influenceront le déroulement de l'histoire alors gardez l'œil ouvert : ce monde étrange regorge de secrets à découvrir et propose plusieurs fins à explorer. Moth Kubit fera son arrivée au printemps 2025 sur Nintendo Switch. PICO PARK 2 : la coopération est essentielle dans cette suite de PICO PARK, le jeu de plateforme, d'action et de réflexion. De deux à huit joueurs peuvent unir leurs forces en multijoueur local*4 ou en ligne*3 pour relever les défis de plus de 60 niveaux emplis de corniches, de crevasses et d'autres obstacles. Chaque niveau peut être terminé peu importe combien vous êtes, mais dans tous les cas il vous faudra faire preuve de stratégie et de coordination pour atteindre votre but. Les modes WORLD, ENDLESS et BATTLE font leur retour, et des défis plus complexes vous attendent dans le tout nouveau mode OBSCUR où vos talents, et vos amitiés, vont être mis à rude épreuve. PICO PARK 2 fera son arrivée dans la journée en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch.

,

En addition des jeux énoncés ci-dessus, la présentation a également inclus un montage regroupant plusieurs autres titres indépendants à paraître sur Nintendo Switch, dont :