Neva - De nouvelles informations sur le nouveau titre des créateurs de Gris

Annoncé en 2023, Neva a été extrêmement timide ces derniers mois. Nomada Studio a profité du dernier Indie World pour nous dévoiler un nouveau trailer du jeu, accompagné d'une nouvelle fenêtre de sortie. Le titre sera officiellement disponible sur Nintendo Switch l e 15 octobre 2024 .

Neva traite du lien puissant qui unit une jeune femme et un magnifique loup, dans un monde en pleine décrépitude. Suite à une rencontre traumatisante avec les forces des ténèbres, Alba se voit liée à un louveteau espiègle et curieux. Ensemble, ils vont vivre des aventures pleines de dangers, de rencontres et de défis, qui permettront à l’animal de gagner en maturité. L’exploration de cet univers damné, presque éteint, permettra à leur relation d’évoluer.

Construit sur les fondations de Gris, Neva explore un univers empreint de délicatesse où la direction artistique époustouflante, l’animation ciselée et la bande originale envoûtante signée Berlinist se percutent dans un maelstrom d’images et de sons bouleversants. Contrairement à leur précédente production, Neva offre également des combats légers et intuitifs qui voient Alba contrôler de concert son épée et son acolyte contre des hordes de créatures monstrueuses.