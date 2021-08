Bomb Rush Cyberfunk, le fils spirituel de Jet Set Radio s'annonce pour 2022

Première annonce de ce Nintendo Indie World Showcase, Bomb Rush Cyberfunk, le successeur non officiel (ou plutôt le fils spirituel) de Jet Set Radio débarquera sur Nintendo Switch en exclusivité console en 2022 . Dans celui-ci vous devrez voler, faire du skate et taguer la ville afin d'affirmer votre domination des rues de cette métropole futuriste à l'ambiance très funky. La musique et l'ambiance du titre étant au centre du jeu, ceux-ci sont particulièrement marqués comme en atteste la bande-annonce ci-dessous.

Team Reptile vous apporte Bomb Rush Cyberfunk, un gameplay millimétré dans un monde funkstyle très avancé. Dans un monde issu de l’esprit de Dion Koster, où les équipages autoproclamés sont équipés de boostpacks personnels, de nouveaux sommets de graffitis sont atteints. Lancez votre propre cypher et dansez, peignez, jouez, affrontez les flics et revendiquez les extrusions et les cavités d’une métropole tentaculaire dans un futur alternatif aux ondes cérébrales musicales d’Hideki Naganuma. Oui! Le skateboard sera l’un des styles de mouvement et il y aura encore plus de façons de se déplacer.