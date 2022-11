BLANC refait parler de lui et dévoile sa date de sortie dans une nouvelle bande-annonce

Annoncé en juin dernier sur Nintendo Switch, BLANC est un jeu coopératif et poétique attendu sur Nintendo Switch. À l'occasion de ce nouvel Indie World, BLANC est revenu vers nous avec une bonne nouvelle, sa date de sortie. Ce sera donc le 14 février prochain que les joueurs avides d'aventures poétiques pourront jouer au jeu des français de chez Casus Ludi.

De plus nous avons aussi appris que le jeu ne comporterait aucun texte pour faciliter l'accessibilité du titre. Enfin le titre est une exclusivité console sur Nintendo Switch, ce qui signifie qu'il sortira aussi sur PC mais pas sur les supports concurrents à la Nintendo Switch (ou en tout cas pas lors de sa sortie le 14 février prochain ).

Blanc par Casus Ludi et Gearbox Publishing : dans le spectaculaire monde monochrome de Blanc, un faon et un louveteau doivent apprendre à compter l’un sur l’autre pour retrouver leur famille respective. Au fil de cette aventure en coop, ce duo improbable va devoir coordonner ses efforts et tirer parti des forces de chacun pour surmonter les obstacles dressés à travers un paysage enneigé. Blanc est un titre jouable en coop en multijoueur local* comme en ligne**, et entièrement dénué de texte pour que toutes et tous puissent l’apprécier. Blanc sortira le 14 février 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch et sera dès aujourd’hui disponible en précommande sur le Nintendo eShop.