Blasphemous 2 - Le Pénitent revient pour une nouvelle aventure cauchemardesque sur Nintendo Switch

Après un premier épisode sorti en 2019 sur l'eShop et plutôt bien accueilli par les fans de metroidvania, The Game Kitchen est de retour en 2023 pour nous présenter Blasphemous 2 sur Nintendo Switch. Cette suite est l'occasion pour les développeurs d'explorer de nouvelles idées de design, mais aussi de nouvelles directions artistiques et narratives de ce monde cauchemardesque à la religion pervertie. En attendant la sortie du jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer dévoilé lors de l'Indie World. Blasphemous 2 est officiellement attendu dans le courant de l'été 2023 sur Nintendo Switch.

Blasphemous 2 revient pour suivre le Pénitent à travers un pays mystérieux et cauchemardesque. Il reste fidèle au jeu original avec ses combats hack'n slash habiles et ses éléments de plateforme délicats, tout en améliorant les capacités et le style pixel art.

