Blasphemous II - L'extension Mea Culpa débarquera pour Halloween sur Nintendo Switch

Prêts à vous replonger dans le lore du premier Blasphemous ? The Game Kitchen et Team17 Digital viennent d'annoncer l'extension Mea Culpa pour Blasphemous II, qui est le nom de la lame iconique du premier opus. Le DLC payant : Mea Culpa sortira le 31 octobre 2024 et comprend les éléments suivants :

De nouvelles zones : Deux nouvelles zones massives où vous pourrez endurer leurs vents violents et escalader leurs hauteurs vertigineuses.

Nouveaux boss : Relevez certains des plus grands défis et regardez la défaite en face dans Mea Culpa.

Nouvelles quêtes : Reconstituez votre épée et découvrez le pouvoir de MeaCulpa. Et rencontrez de nouveaux personnages en chemin.

Nouveaux PNJ : 4 nouveaux compatriotes pour votre voyage. Accepteront-ils leur destin ou les changerez-vous à jamais ?

Nouvelle fin alternative : affrontez certains des défis les plus féroces de Blasphemous II.

ainsi que des moyens d'accroître le pouvoir du Mea Culpa.

Et pour ceux ne souhaitant pas payer pour du contenu supplémentaire, rassurez-vous, une grosse mise à jour gratuite, proposant notamment le New Game + sera également disponible. La mise à jour gratuite comprend