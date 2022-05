Batora: Lost Haven - le mélange hack'n slash et twin-stick shooter débarque sur Nintendo Switch

Dévellopé par Stormind Games, les développeurs derrière la duologie Remothered: Broken Porcelain et Remothered: Tormented Fathers (deux jeux survival horror sortis sur Nintendo Switch) et édité par Team 17 (les créateurs de la saga Worms), Batora: Lost Haven était déjà annoncé sur Nintendo Switch, ce nouvel Indie World a permis de reconfirmer sa disponibilité sur la console hybride cet automne et ce via une toute nouvelle bande-annonce. Ce RPG vous mettra dans la peau d'Avril, une jeune femme qui devra tout simplement sauver la terre de la destruction totale. Vous pouvez visionner la nouvelle bande-annonce du titre ci-dessous pour en apprendre plus sur le jeu et son univers.

Batora: Lost Haven® combine les fonctionnalités d'un hack'n slash et d'un twin-stick shooter dans un RPG d'action non linéaire axé sur un récit interplanétaire.



Quelles limites franchiriez-vous pour sauver votre foyer ?



Avril, une fille de 16 ans ordinaire, ne pensait pas devenir un jour une héroïne. Jusqu'à ce qu'un événement mystérieux détruise la Terre et qu'Avril ne perde tout ce à quoi elle tenait.



Désormais dotée de pouvoirs surnaturels extraordinaires, Avril doit tenter de sauver sa planète et lui redonner son éclat.



C'est ainsi que commence son voyage cosmique, mais il ne sera pas de tout repos. Avril découvrira à quel point la frontière entre le bien et le mal est poreuse. Elle devra décider de la voie à suivre, même si ses choix pourront avoir de lourdes conséquences.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DUALITÉ DU PHYSIQUE ET DU MENTAL → Trouvez l'équilibre parfait entre corps et esprit pour faire face aux défis et obstacles que vous rencontrerez tout au long de votre aventure. Mais gardez un œil sur la double barre de vie : si l'une des deux tombe trop bas, vous mourrez !







DÉFENSE OU CONQUÊTE ? → Utilisez votre intelligence et votre force lors de vos interactions avec ceux qui vous entourent. Décidez du genre d'héroïne que vous voulez devenir alors que vous poursuivez votre objectif, mais n'oubliez pas que vos actions ont des conséquences.







SYSTÈME DE COMBAT MULTIDIMENSIONNEL PALPITANT → Apprenez rapidement à jongler entre vos pouvoirs physiques et mentaux. C'est en affûtant votre dualisme stratégique que vous pourrez suivre le rythme de vos adversaires.







VISUELS DE SCIENCE-FICTION RÉTRO → Les visuels originaux peints à la main et inspirés des œuvres de science-fiction vous en mettront plein les yeux. Découvrez de fascinantes planètes colorées et rencontrez des créatures et personnages extraordinaires.







NARRATION RÉACTIVE NON LINÉAIRE → Vos choix façonneront le destin de l'univers et des créatures qui le peuplent. Pourrez-vous assumer le poids de vos décisions ? Explorez toutes les issues possibles du scénario conçu par un lauréat du Writers Guild Award.