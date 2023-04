Shadows Over Loathing - Aussitôt annoncé aussitôt disponible

Les développeurs de West of Loathing sortent Shadows Over Loathing sur Nintendo Switch en shadowdrop dès aujourd'hui . Ce jeu d'aventure en noir et blanc suit un détective privé qui enquête sur une série de meurtres dans une ville sinistre. Une version physique du jeu sera disponible dès cet automne . Ce titre vous coûtera 22 euros sur l'eShop et est disponible dès maintenant grâce à la magie du shadowdrop. West of Loathing est lui aussi disponible sur l'eShop au prix de 11 euros. Doit-on s'attendre à un Loathing 3 à 33 euros ? Tout est possible de la part de Asymmetric Publications, à qui l'on doit ces deux titres.

Des malfrats, des monstres et des mystères - bienvenue dans Shadows Over Loathing, le côté ombragé d'un monde déjà noir et blanc, et une suite au West of Loathing. Votre oncle Murray a demandé votre aide dans son magasin d'antiquités à Ocean City, mais à votre arrivée, le vieil homme est introuvable. Votre enquête sur sa disparition et les artefacts qu'il collectionne prend un tournant lorsque vous tombez sur des intrigues sombres (et un tas de tentacules eldritch qui se tortillent) qui menacent de provoquer la fin du monde. Explorez un monde ouvert tentaculaire rempli de dangers, de quêtes, d'énigmes et de bonhommes allumettes dans cette aventure / RPG comique à un joueur se déroulant à l'ère de la prohibition de l'univers Loathing. Voyez combien d'ennemis vous pouvez fourrer dans une cabine téléphonique en tant que Pig Skinner athlétique, contrôlez le caillé et le lactosérum du cosmos en tant que sorcier du fromage rusé, ou marchez au rythme de vos propres objectifs impénétrables en tant qu'agent de jazz branché."