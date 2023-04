Animal Well - Une merveille pixellisée vous donne rendez-vous cet hiver sur Nintendo Switch

Développé par Billy Basso depuis plus de 5 ans maintenant, Animal Well se présente comme une expérience rempli d'énigmes, dans un monde atmosphérique entièrement pixellisé. Afin d'avoir un premier aperçu de cet univers totalement atypique qui vous tend les bras, nous vous laissons visionner ci-dessous le trailer du jeu publié à l'occasion du dernier Nintendo indie World. Pour information, Animal Well est attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch dans le courant de l'hiver 2023.

Sortez de votre fleur et parcourez le monde magnifique et parfois obsédant d'Animal Well, une merveille pixellisée rendue avec des détails audio et visuels complexes. Rencontrez des créatures vivantes, petites et grandes, serviables et inquiétantes, tout en découvrant des améliorations non conventionnelles et en perçant les secrets du puits. Il s'agit d'une expérience unique qui peut vous faire rire de peur, de surprise ou de plaisir.