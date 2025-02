ANIMAL WELL : un coup d'oeil sur l'édition collector de Limited Run

ANIMAL WELL est un petit bijou de la scène indé.

Développé pendant des années par un seul homme, Billy Basso, sous la bannière de son studio Shared Memories, ANIMAL WELL est un titre tentaculaire et expérimental dont le pixel art inspiré et spectaculaire entraîne le joueur dans une aventure chimérique à l'imaginaire foisonnant, oscillant entre Alice au pays des Merveilles et l'univers de Tim Burton.

Sorti officiellement uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch, ANIMAL WELL a eu malgré tout droit à une version physique en édition limitée chez Limited Run et, même, à une édition collector.

Proposée en précommande sur le site de Limited Run dans la foulée de la sortie du jeu, en mai 2024 , cette édition collector vient enfin d'être envoyée aux élus qui avaient eu la bonne idée de la réserver.

Cette édition collector comprend :

Une copie physique d'Animal Well pour Nintendo Switch

La boite Édition Collector d'Animal Well

Des lithographies arc-en-ciel

Une scène 3D en acrylique

La carte complète du jeu (24" x 36" )

Des autocollants holographiques

Des petits stickers

Un carnet thématique

Un stylo lumineux

En rupture de stock (en version Switch comme en version PS5) cette édition collector reviendra peut-être plus tard et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur le site de Limited Run si vous voulez être prévenu en cas de retour en stock.

En attendant, retrouvez sur cette page nos photos de l'édition collector d'ANIMAL WELL qui a le mérite de mettre en lumière ce jeu merveilleux que nous vous conseillons vivement- au cas ou vous seriez passé à côté.

Pour rappel, ANIMAL WELL est disponible depuis le 9 mai 2024 sur PC, PS5 et Nintendo Switch (actuellement au prix de 20,81€ sur l'eShop). Pour en savoir plus lire notre test "Et les momesrathes engrabent..."

Animal WELL : un jeu extraordinaire en pixel art

Rencontrez des créatures entraînantes, aussi bien grandes que minuscules, bienveillantes ou encore hostiles, découvrez des améliorations surprenantes et révélez les secrets du puits. Cette expérience unique vous fera vivre des moments de rire, de peur, de surprise et d'émerveillement. Explorez - Apportez la lumière dans les ténèbres Un monde en boîte à puzzle atmosphérique et rempli de secrets

Allumez des bougies pour votre sécurité et dévoiler progressivement la carte

Non linéaire -- explorez et ramassez des objets dans l'ordre que vous souhaitez Résolvez des énigmes - Ayez l'œil observateur et vous recevrez une récompense Les ennemis, l'environnement et les objets interagissent de manière surprenante et systémique

Tous les objets ont des utilisations multiples

Apprenez comment des détails inoffensifs peuvent devenir significatifs Survivez - Avancez avec prudence Décidez vous-même si la voie est sûre ou périlleuse

L'accent est davantage donné au suspense et à la tension plutôt qu'à l'action

Vous n'avez aucun pouvoir, mais pouvez utiliser des objets et l'environnement à votre avantage

