Okami 2, triomphe de Balatro et d'Astro Bot... Toutes les annonces, les prix et les infos à retenir des Game Awards 2024

The GAME AWARDS 2024, c'est parti !

Et même si, généralement, il ne s'agit pas d'une cérémonie très "Nintendo friendly" et que cette année encore (plus que l'année dernière), il n'y a pas grand chose à attendre pour les fans de Nintendo, retrouvez ici les annonces concernant la firme du plombier (prix reçus, trailers dévoilés et nouveautés) + les quelques grosses annonces à retenir de cette édition 2024 de THE GAME AWARDS. Enjoy

Les annonces Nintendo :

Ninja Gaiden Ragebound annoncé sur Switch. Nouveau Ninja Gaiden par l'équipe de Blasphemous . Attendu au cours de l'été 2025

annoncé sur Switch. Nouveau Ninja Gaiden par l'équipe de . Attendu au cours de l'été 2025 Le pixel art irrésistible de DAVE The Diver revient "in the Jungle" plus tard en 2025

revient "in the Jungle" Bandai Namco dépoussière son Pac-Man avec Shadow Labyrinth annoncé sur Switch, Xbox Series et PS5 en 2025

annoncé sur Switch, Xbox Series et PS5 en 2025 Aperçu de Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game prévu en mars 2025

prévu en mars 2025 Catly : pub pour un jeu de chats - 2025

: pub pour un jeu de chats - 2025 SONIC Racing CrossWorlds : il fallait bien que Sonic revienne piétiner les plates-bandes de Mario ! Jeu prévu bientôt sur toutes les plateformes dont la Switch

: il fallait bien que Sonic revienne piétiner les plates-bandes de Mario ! Jeu prévu bientôt sur toutes les plateformes dont la Switch Dans la pub Nintendo Switch, vous l'avez peut-être loupé mais il y avait Hello Kitty Island Adventure prévu en janvier sur Switch. Hourra.

prévu en janvier sur Switch. Hourra. Hideki Kamiya annonce une suite au cultissime Okami. Pas encore de plateformes annoncées mais on espère que la prochaine Switch sera concernée. Dans tous les cas, la hype est déjà là !

Prix à retenir :

Neva reçoit le prix "Games for Impact"

reçoit le prix "Games for Impact" Prince of Persia: The Lost Crown reçoit le prix "Innovation for accessibility".

reçoit le prix "Innovation for accessibility". Astro Bot rafle le prix du meilleur jeu familial au nez et à la barbe des jeux Nintendo (avant de rafler d'autres prix...)

rafle le prix du meilleur jeu familial au nez et à la barbe des jeux Nintendo (avant de rafler d'autres prix...) Balatro reçoit le prix du meilleur premier jeu indépendant (devant ANIMAL WELL , snif)

reçoit le prix du meilleur premier jeu indépendant (devant , snif) Balatro encore sacré meilleur jeu indépendant et meilleur jeu mobile !

encore sacré meilleur jeu indépendant et meilleur jeu mobile ! Le prix du jeu de l'année est attribué à... Astro Bot ! Notez que les développeurs ont tenu à remercier Nintendo lors de la remise de leur prix.

Et aussi :

Premières images de The Witcher IV

Fumito Ueda, le créateur d 'Ico et de Shadow of Colossus récidive avec un nouveau titre très mystérieux

et de récidive avec un nouveau titre très mystérieux The Outer Worlds 2 annoncé

annoncé Turok Origins dévoilé

dévoilé ONIMUSHA: Way of the Sword en 2026

en 2026 Les créateurs d' Overcooked présentent Stage Fright , un nouveau jeu coop.

présentent , un nouveau jeu coop. Le jeu Game of Thrones : Kingsroad se dévoile

Et c'est fini pour cette édition 2024 qui voit Nintendo repartir les mains vides (en même temps, la société n'avait pas grand chose à défendre...) Entre deux trailers qui tâchent (et se ressemblent), on retiendra le triomphe de Balatro (au détriment d'ANIMAL WELL, injustement oublié) et d'Astro Bot, sacré Jeu de l'Année, mais surtout on retiendra l'annonce de la soirée, voire de l'année : Okami va avoir une suite dirigée par Hideki Kamiya. Banzaï !

Pour rappel : à propos des Game AWARDS 2023 :