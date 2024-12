Shadow Labyrinth - PAC-MAN méconnaissable dans ce nouveau titre attendu sur Nintendo Switch

Si il y a une annonce que l'on avait pas vu venir c'était bien celle là. Bien que PAC-MAN s'est offert au fil des ans quelques spin-off en sortant de son habituel jeu de casse-tête labyrinthique. Mais proposer Shadow Labyrinth, un jeu d'action-plateforme mettant en avant la petite boule jaune, Bandai Namco l'a osé, et on est plus qu'étonné. Attendu courant 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu.

SHADOW LABYRINTH opère un grand écart avec les jeux PAC-MAN précédents. Les joueurs incarnent un autre personnage nommé Swordsman No. 8. Dans le jeu, et suite aux événements qui sont présentés dans le court métrage d'animation Secret Level, les joueurs se réveillent sur une planète extraterrestre ravagée par la guerre et les monstres. Ils rencontrent rapidement PUCK, un personnage mystérieux qui leur révèle que leur but est d’échapper à ce monde perfide. Pour y parvenir et pour survivre, ils doivent dévorer tout ce qui se terre dans l'obscurité - et finalement devenir le prédateur suprême de la planète. S'inspirant de l’œuvre originelle de ce jeu unique, les joueurs traversent un monde rempli de labyrinthes où des ennemis et des énigmes, les mettront au défi à chaque étape de leur périple. Pour réussir, les joueurs doivent maîtriser le combat et l'exploration afin d’améliorer leurs capacités et leurs compétences, pour combattre des boss difficiles et comprendre leurs véritables objectifs.

Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans SHADOW LABYRINTH et plongent plus profondément dans le labyrinthe de ce monde mystérieux, ils découvrent ses secrets et finissent par comprendre pourquoi PUCK les a choisis pour cette mission. L'histoire et les décors du jeu s'inspirent encore davantage de la vaste bibliothèque de jeux d'arcade de Bandai Namco. Bien qu'il reste encore beaucoup à révéler sur cette nouvelle aventure palpitante, les fans les plus avisés trouveront dans la bande-annonce les premiers indices de connexions avec d'autres jeux emblématiques.